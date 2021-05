Oggi la maggior parte degli smartphone punta sulla qualità della fotocamera. Farsi le foto, i selfie, col cellulare, girare video, è diventata un’usanza. Le foto, e i video, sono sempre più ad alta definizione e quindi di grandi dimensioni. Questo implica che si richiede sempre maggiore spazio d’archiviazione.

Google lo sa bene, perché ogni volta che un suo utente scatta una foto, questa viene automaticamente salvata su uno spazio apposito di Google Photos. Questo servizio permette a chiunque di potere accedere alle proprie foto da qualsiasi device: da uno smartphone, da un tablet, da un computer. E un servizio utilissimo perché Google permette di salvare le nostre foto in quantità illimitata, senza occupare spazi di memoria dei nostri dispositivi.

Addio allo spazio gratuito illimitato per le foto

Purtroppo Google dal 1° luglio prossimo non permetterà più di salvare le proprie foto in quantità illimitata sul Google Photos. Il motore di ricerca invierà a tutti i suoi utenti una email in cui spiega che a partire da quella data, l’archiviazione delle foto non sarà più infinita, ma limitata a 15 giga. In pratica Google limiterà lo spazio di archiviazione di Google Photos a 15 giga esattamente come già fa per Google Drive o Gmail.

In realtà già esiste una limitazione ed è per l’archiviazione delle foto di qualità originale. Infatti fino a oggi dal conteggio dello spazio erano escluse le foto e i video in alta qualità e in qualità express. Dal 1° luglio anche questa due qualità rientreranno nel conteggio dell’archiviazione.

Con questa novità che sta per entrare in vigore ogni smartphone potrebbe avere dei problemi

L’introduzione di questa novità creerà delle difficoltà agli smartphone. Infatti, arrivati alla capienza di 15 giga, le foto e i video dovranno essere salvati su un nuovo spazio di memoria. Salvando le foto sulla memoria del telefono questa si esaurirebbe presto creando dei seri problemi alla funzionalità delle app. Per esempio sarebbe un problema salvare foto e video dei messaggi WhatsApp. Dunque con questa novità che sta per entrare in vigore ogni smartphone potrebbe avere dei problemi. Un’alternativa molto semplice è quella di salvare le foto su una scheda di memoria esterna, la cosiddetta SD. Hanno capacità anche di 256 giga, non costano molto e si possono inserire direttamente nell’apparecchio. E quando si cambia telefono, o si vuole trasferire le foto in un pc, basta rimuoverla e inserirla nell’altro device.

