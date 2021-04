Le verdure sono famose per essere le nemiche numero uno dei bambini. Infatti, in una fascia d’età ancora precoce, si tende ad odiare quasi questo alimento. Sono rari i bimbi che amano mangiare spinaci, carote o broccoli. Questo è abbastanza normale, e sicuramente cambierà con la crescita. Ma, dato che le verdure sono fondamentali per lo sviluppo dei nostri figli, dobbiamo trovare il modo di fargliele mangiare. In questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un perfetto menù per bambini per nascondere le verdure in cibi più invitanti. Ma ci sono altri modi per assicurarci che i nostri figli assumano tutte le vitamine e le proprietà nutrienti di cui hanno bisogno. Infatti, oggi vogliamo presentare il trucco formidabile e infallibile che farà mangiare ai bambini tutte le verdure.

Il segreto per convincere i più piccoli a mangiare e amare le verdure è davvero molto semplice e si nasconde nella vista

I bambini, si sa, amano giocare e divertirsi. E una delle cose che più adorano sono le formine. Che siano di elefanti, leone, giraffe, tutti i piccoli adorano creare forme con animali. E, se lo facciamo con i biscotti, perché non provarci anche con le verdure? Questo piccolo trucco aiuterà noi e loro a vivere i pasti con più serenità, senza dover costringere nessuno a mangiare ciò che non vuole.

Come mettere in pratica questo segreto

Prima di iniziare a cucinare, chiamiamo i nostri bambini. Prendiamo le verdure e iniziamo a usare delle formine che loro apprezzino. Creiamo quindi delle tigri con gli spinaci, per esempio, o dei gattini con le carote. Fatto ciò, potremo iniziare a cucinare, mentre loro saranno felici e entusiasti della cena che li attende. Perciò, ecco il trucco formidabile e infallibile che farà mangiare ai bambini tutte le verdure! I più piccoli amano divertirsi, anche a tavola. Perciò, diamogli questa gioia, pensando al tempo stesso alla loro salute e alla loro crescita!