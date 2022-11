La rivoluzione arriva per il Sagittario e per altri Segni che dovranno liberarsi dall’ansia

Il quadro astrale del mese di novembre è chiaro: moltissimi segni dovranno affrontare una vera e propria rivoluzione nella loro esistenza. Ariete dovrà imparare a essere più morbido e meno cinico. Gemelli dovrà cercare di comunicare con i suoi sentimenti. Leone, per quando non riuscirà a organizzarsi, farà meglio a chiedere aiuto. Scorpione proverà a liberarsi dell’ansia che l’accompagna ovunque. Acquario si scrollerà di dosso storie passate per andare avanti mentre i Pesci dovranno scegliere più strategicamente e non essere egoisti. Ma la rivoluzione arriva per il Sagittario che davvero cambierà tutto e verrà travolto da eventi meravigliosi.

I nati sotto questo segno però non aspettavano altro. I punti fermi vanno reimpostati e nuovi progetti di vita e professionali affrontati. Tutti i nodi si scioglieranno. In questi giorni i Sagittario organizzeranno eventi interessanti per ravvivare la vita di coppia. Il partner sarà molto felice di trascorrere del tempo insieme. La passione travolgerà entrambi grazie all’appoggio degli Astri amici: non ci sarà da pentirsi. Per i single: attrazione con Cancro e Vergine. A lavoro ci si ritroverà ad affrontare momenti difficili nell’ambito degli affari, lo scontro diretto con i superiori potrebbe porre in una condizione sfavorevole. Bisognerà badare con attenzione a ciò che si dice. Ma con il coltello dalla parte del manico. Per ripartire e rigenerarsi niente di meglio di qualche escursione all’aperto.

La rivoluzione arriva per il Sagittario se vuole guadagnare più soldi

Se il super favorito della settimana è Sagittario, Capricorno dovrà invece scontrarsi con degli Astri avversi. La vita notturna comincia ad annoiare, e pure la vita da single che tanto piaceva. L’esigenza di avere una persona vicina si fa sentire, e attenzione: le Stelle potrebbero assecondare tale necessità e presentare una persona speciale sul cammino dei Capricorno, qualcuno con cui trascorrere giorni sereni. Passione sfrenata con Gemelli ma liti con l’Acquario. I capi in ufficio sanno che affidare un progetto a un Capricorno è sempre la situazione ideale. Bisognerà però essere bravi a gestire tutte le attività e a non avere paura di nulla. Il Cielo però, nei prossimi giorni, sarà davvero l’avversario più temibile per i nati sotto questo segno. Non si dovrà lasciare nulla al caso. Anche in questo caso però interverrà una delle migliori qualità di questo segno: saper dosare le energie quando queste non sono al massimo. E attenzione, perché a breve questa capacità tornerà davvero utile.

Basta all’egoismo per i Pesci

L’ultimo Segno da analizzare oggi sono i Pesci, che hanno vissuto storie tormentate ed emozioni che li hanno cambiati completamente. Ora però è il momento della serenità. Nei prossimi giorni si trascorreranno momenti davvero indimenticabili con la propria dolce metà, ma attenzione a non essere troppo egoisti nella scelta delle attività più strategiche da svolgere. Occhio alle antipatie con i Gemelli. Sul lavoro in questo periodo i Pesci sono davvero degli stacanovisti. Avranno in testa sempre nuovi progetti e attività. A breve però ci sarà da affrontare diversi competitor molto agguerriti, ma non bisognerà essere frettolosi nelle decisioni. Sarà fondamentale mantenere la concentrazione anche sotto pressione. Occhio ai problemi alla schiena: se è il caso bisogna sempre rivolgersi a uno specialista.