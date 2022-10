Dove andare per il ponte di Ognissanti e godersi una gita fuori di pochi giorni

Giorni fortunati per gli amanti dei viaggi. Nel 2022, grazie a una favorevole congiunzione del calendario, il primo novembre cade di martedì. È sicuramente uno dei giorni festivi più attesi dopo le ferie estive, perché permette di fare un altro piccolo stacco in vista delle vacanze di Natale. Con Ferragosto ormai alle spalle, e la stanchezza della ripresa a lavoro sul groppone, molti si chiedono dove andare per il ponte di Ognissanti. Ebbene, le mete sono in realtà diverse, ma secondo gli studi condotti dagli esperti di viaggi le località italiane restano le preferite. In questi giorni ci sono alcuni eventi molto importanti che muovono masse di turisti da ogni dove.

Quanti giorni dura Lucca Comics?

C’è in particolare una meta che ormai mette d’accordo tutti, dai genitori ai figli, anche gli adolescenti. Per un weekend diverso e un ponte indimenticabile, da sabato 28 ottobre a martedì 1 novembre Lucca si colora di magia, cartoni animati e supereroi. In questi giorni, infatti, si svolge una delle più importanti manifestazioni dedicate al mondo del fumetto e dei giochi: Lucca Comics and Games.

La fiera è una delle più grandi d’Europa e ospita importantissimi artisti da tutto il mondo. Quest’anno, per dirne solo uno, c’è Lee Bermejo, uno dei più illustri disegnatori di fumetti di supereroi americani. Lucca in questi giorni diventa un posto meraviglioso per gli appassionati, una terra magica piena di eventi, dove si danno appuntamento migliaia di persone ogni anno. Per i bambini in particolare la passeggiata lungo le mura diventa un vero viaggio nel mondo dei loro personaggi preferiti. Qui infatti si radunano i cosplayer, ovvero persone che per hobby si vestono come i personaggi di film, cartoni animati, serie TV e videogiochi.

È facilissimo incontrare Goku, l’eroe di Dragon Ball, oppure Batman, e perfino personaggi come i Simpsons. Come se fosse Disneyland, ma a poche ore di viaggio da casa, e con la possibilità di andare e tornare in giornata per chi vive in zona. Senza contare che Lucca, al di là della fiera, è una città meravigliosa che vale la pena di essere visitata.

Roma e Firenze sono nella top 3 delle destinazioni

In questo periodo ovviamente Lucca vince su tutto. Ma tra le mete preferite dagli italiani e non solo per una gita di pochi giorni ci sono anche le intramontabili Roma e Firenze. La Città Eterna esercita sempre un grande fascino sui turisti, e anche per una gita di un giorno magari a una mostra o a un museo rimane una delle mete migliori. Firenze, d’altro canto, è la culla del Rinascimento e incanta con le sue meraviglie, i palazzi storici e i ponti sull’Arno.

Dove andare per il ponte di Ognissanti, su 30 destinazioni solo 5 sono estere

Completano la lista delle mete migliori per una gita fuori porta al ponte di Ognissanti Torino e Napoli. La prima è una città antica, misteriosa: non tutti sanno che è uno dei tre vertici del triangolo esoterico d’Europa, assieme a Praga e Lione. Queste tre città sono definite le capitali della Magia Bianca, mentre Torino con Londra e San Francisco è anche uno dei vertici del triangolo della Magia Nera. Si ritiene che nella città piemontese ci siano particolari energie magiche che la rendono una meta perfetta per gli amanti del turismo più particolare. Napoli, infine, è la meta prediletta per chi vuole godersi ancora un po’ di sole e di mare, ma anche l’eccezionale gastronomia campana senza rinunciare alle meraviglie di una delle città d’arte più belle del mondo.