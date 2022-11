Tra moglie e marito c’è di mezzo…la D’Urso. Viola Valentino e il pasticcio del matrimonio a 75 anni

“A pensar male si fa peccato ma spesso si azzecca”. Così i panni sporchi di famiglia, che si stanno lavando pubblicamente negli studi di Pomeriggio 5, potrebbero nascondere altro. E cioè la ricerca di una certa visibilità mediatica per arrivare al nuovo singolo di Viola Valentino e Iravox “Inverno”, che è in circolazione dall’11 novembre scorso.

Così l’artista, che oggi ha 75 anni, potrebbe verosimilmente aver chiesto una mano alla D’Urso per ritornare sulla piazza e conquistare la scena. Ovviamente, sono pensieri maliziosi che potrebbero non corrispondere al vero.

Il matrimonio lo scorso ottobre e poi…

Di fatto, se Viola voleva solo rimettersi in gioco e ripartire, più o meno involontariamente si è ritrovata nel fango. E sarà dura spuntarla. Andiamo con ordine: lo scorso mese di ottobre sposa Francesco Mango, sulla carta “promotore” (ma non si capisce di cosa!). Lui ha 39 anni, lei 75. Una differenza d’età importante che fa pensare male a chi già ha l’abitudine di farlo. Difatti, i malpensanti ipotizzano la liaison sia soprattutto per godere dei guadagni di lei.

Tale maldicenza, però, si scontra col fatto che i due sarebbero insieme da diversi anni. Tutto procede abbastanza in sordina rispetto alle telecamere: matrimonio e cerimonia intima e sobria. In generale, poco clamore. Fino a quando i due non finiscono sulla graticola di Barbara D’Urso.

Il ring televisivo con i protagonisti a processo

Così possiamo proprio ben dire che tra moglie e marito c’è di mezzo la conduttrice partenopea, che nel suo salotto di Pomeriggio 5 passa al setaccio la vita dei due. Pare, infatti, che il giovanotto Francesco sia di facili costumi e secondo accuse, che però non hanno alcun riscontro ufficiale, da diversi mesi avrebbe una vita parallela con un’altra lei.

Quindi, nel salotto televisivo di Canale 5, è lui l’imputato numero uno. Solo che ieri non c’è a causa di una brutta febbre sopraggiunta negli ultimi giorni. Presentissima invece la moglie: Viola Valentino. Al centro dei commenti e dei punti di vista degli ospiti in studio. Ovviamente, la D’Urso abilmente rispolvera dalle ceneri anche un’altra ex di Riccardo Fogli che con Viola, in passato, ha in comune l’aver amato lo stesso uomo sebbene in tempi diversi.

Tra moglie e marito c’è di mezzo il caos e (forse) un’altra donna

Si tratta di tale Stefania Brassi che Viola definisce “un’attrice fallita”. La donna interpreta magistralmente il ruolo della finta amica, quella del “non so come ti vedo”. Il modo solito della vicina invidiosa che col sorriso e la verve da crocerossina inizia a metterti in testa pensieri che magari prima non hai. La Brassi dice di trovare Viola più magra, inquieta, diversa. Della serie “te lo dico perché ti voglio bene”! Insomma, va in onda il più consueto dei siparietti del buon (?) vicinato.

Ma c’è di più: viene fuori che tra l’artista e il promotore di 39 anni il matrimonio sarebbe già ai ferri corti. Con tanto di violenza (probabilmente verbale) tra i due. Soprattutto da parte di lei. Fin qui l’accusa verso la cantante che in fondo, forse, voleva solo continuare a vivere del suo lavoro con un nuovo singolo. E magari sposa Mango perché davvero ci crede. Solo che si sa…matrimonio all’improvviso o inferno o paradiso.