Qual è la risposta a quante banane si possono mangiare al giorno e quali sono i benefici? Perché da un lato è vero che le banane sono dei frutti ricchi di vitamine e di sali minerali come il potassio, e ricchi pure di acqua facilitando così la digestione ed il transito intestinale. Ma dall’altro la banana non è un frutto tra quelli che possono considerarsi ipocalorici. Basti pensare che 100 grammi di banana equivalgono all’incirca a 90 calorie, e quindi le banane andrebbero giornalmente mangiate con moderazione.

Ecco la risposta a quante banane si possono mangiare al giorno e quali sono i benefici

La dieta giornaliera con tanta frutta e verdura è sempre quella più indicata al fine di seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, ma il numero di banane al giorno che si possono mangiare dipende anche dallo stile di vita.

Sebbene sia sempre e solo il nutrizionista a fornire al riguardo la risposta più corretta per la propria alimentazione, infatti, chi conduce uno stile di vita sedentario in teoria non dovrebbe mangiare più di 2 banane al giorno. Proprio perché l’apporto calorico, rispetto agli altri frutti, è più alto.

Mentre diverso è il discorso per chi, invece, fa attività sportiva giornaliera a livello amatoriale o addirittura a livello agonistico. In tal caso, infatti, mangiare nell’arco della giornata 3-4 banane può essere l’ideale per fare il pieno di zuccheri. Ed anche di fibre, di vitamine e di sali minerali.

Fare la dieta così è sbagliato, ecco perché

Come per ogni altro cibo, è sempre la quantità e lo stile di vita a fare la differenza. E quindi fare la dieta delle banane, mangiandole tante in un giorno e rinunciando per esempio a mangiare la pasta, nella quantità che serve, e la carne, è chiaramente un errore. In quanto la dieta sana ed equilibrata non prevede mai il consumo eccessivo di un singolo cibo. Altrimenti poi al corpo a mancare saranno altri nutrienti preziosi e fondamentali per stare in buona salute.