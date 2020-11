Non c’è niente di meglio di un buon risotto profumato per ravvivare le nostre serate durante la stagione fredda. Il risotto è un piatto conosciutissimo nella nostra tradizione, e presenta innumerevoli variazioni regionali. Tra i risotti più apprezzati, c’è quello ai porri.

Questa ottima verdura non soltanto dona un sapore unico ai piatti in cui è utilizzata, ma è anche ricchissima di sostanze nutritive. I porri possono infatti essere una fonte importante di potassio, magnesio, e vitamine C ed E. Non solo, il porro è anche utilissimo per la salute dell’intestino, grazi alla grande abbondanza di fibre di questo alimento.

Tra le mille ricette a base di porri (ottima anche la vellutata), oggi ne proponiamo una gustosissima e veloce da preparare, che può diventare il piatto centrale di qualsiasi cena. Si tratta del risotto porri e noci per concederci i profumi dell’autunno. Vediamo come preparare questa delizia stagionale.

Ingredienti per 2 persone

200 gr di riso per risotti;

2 porri grandi;

una manciata di noci sgusciate;

mezzo bicchiere di vino bianco;

mezzo litro di brodo vegetale;

olio di oliva q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo. Laviamo e affettiamo i polli a rondelle abbastanza sottili. In una padella capiente, mettiamo i porri a soffriggere con un filo d’olio. Nel frattempo prepariamo del brodo vegetale in un’altra pentola, va bene anche quello fatto con il dado.

Quando i porri si saranno appassiti, aggiungiamo il riso, facciamolo soffriggere per qualche secondo poi alziamo la fiamma e aggiungiamo il vino bianco. Appena il vino sarà quasi completamente evaporato, possiamo cominciare ad aggiungere poco per volta il brodo per far cuocere il risotto. Quando il risotto sarà quasi cotto, aggiungiamo una manciata di noci sgusciate e tagliate a pezzetti piccoli. Saliamo, e attendiamo che il risotto si asciughi abbastanza per raggiungere la consistenza desiderata. Serviamo ben caldo. Ecco preparato il risotto porri e noci per concederci i profumi dell’autunno. Buon appetito.