Negli ultimi anni la cucina orientale si è diffusa in tutto il mondo occidentale, esportando piatti e sapori di una cultura molto diversa dalla nostra. Se all’inizio si trattava più di una moda che di un apprezzamento culinario, recentemente le cose sono cambiate. Difatti, chi mangia piatti cinesi o giapponesi non lo fa per provare la novità del momento, ma perché ne è appassionato. La diffusione degli all you can eat, poi, ha certamente agevolato l’espansione dei ristoranti orientali ormai presenti ovunque.

In sostanza, possiamo dire che le ricette asiatiche sono entrate nella nostra alimentazione e non vediamo l’ora di fare una scorpacciata di involtini primavera. E se invece di andare al ristorante cinese provassimo a realizzare alcune pietanze tipiche a casa nostra e con ingredienti molto semplici? Ecco la ricetta originale degli spaghetti di soia con mazzancolle e anacardi da fare in casa ma buoni come al ristorante cinese.

Ingredienti e preparazione iniziale

Iniziamo con gli ingredienti:

200 grammi di spaghetti di soia;

25 ml d’olio di girasole o di semi di arachide;

250 ml d’acqua;

1 cucchiaino di brodo in granuli;

2 zucchine piccole;

2 carote;

germogli di soia (per le quantità si può andare ad occhio e a piacimento);

mezza cipolla;

350 grammi di mazzancolle;

150 grammi di anacardi

sale e salsa di soia q.b.

Per prima cosa bisogna immergere gli spaghetti in acqua a temperatura ambiente, in modo da renderli molli. Consigliamo di farlo la mattina o la sera prima a seconda di quando vogliamo prepararli, dato che richiedono tra 2 e 10 ore di ammollo. Tagliamo le carote, le cipolle e le zucchine alla julienne e mettiamole da parte. A questo punto possiamo iniziare a cuocere il tutto.

La ricetta originale degli spaghetti di soia con mazzancolle e anacardi da fare in casa ma buoni come al ristorante cinese: procedimento

Prendiamo una pentola del genere wok, versiamo l’olio e aggiungiamo le cipolle e le mazzancolle. Dopo qualche minuto uniamo le zucchine, le carote, i germogli e gli anacardi, per poi aggiungere il brodo, il sale e la salsa di soia. Lasciamo cuocere per qualche minuto e versiamo gli spaghetti.

Per la cottura non c’è un tempo prestabilito, saranno pronti non appena avranno assorbito tutta l’acqua.

I nostri spaghetti di soia sono pronti e non resta che servirli insieme alle tradizionali bacchette in legno. Buoni come al ristorante cinese, ma fatti in casa con le nostre mani.