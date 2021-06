Negli ultimi tempi sta spopolando sul web un modo di cucinare la pasta un po’ insolito ma al contempo originale, che mette certamente allegria.

Gli chef, si sa, le provano tutte e tra un’idea e l’altra viene sempre fuori qualcosa di geniale.

Tuttavia, anche i meno esperti di cucina negli ultimi periodi di pandemia si sono prodigati in cucina e hanno sperimentato ricette un tempo nemmeno immaginate. Oggi Noi della Redazione non suggeriremo una specifica ricetta per un primo piatto da urlo, quanto piuttosto un particolare metodo per preparare i classici spaghetti. A cosa ci stiamo riferendo? Scopriamolo subito.

Vanno tutti pazzi per questo modo di cucinare la pasta che ravviva le ricette e insaporisce anche i piatti più insipidi

Basta girare un po’ su Instagram e sugli altri social simili per scoprire idee geniali proprio come questa. Stiamo parlando della pasta colorata, non quella che compriamo già di mille colori al supermercato o in particolari negozi, ma quella fatta in casa. Priva di conservanti o di prodotti adatti a garantirle l’apposito colore, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è della verdura. Sembrerà assurdo, ma non abbiamo bisogno d’altro se non dell’ortaggio che preferiamo in base al colore o al sapore. Così, ad esempio, se vogliamo la pasta rosso-viola non dovremo far altro che comprare del cavolo rosso.

Vediamo nel dettaglio come realizzare la nostra pasta rossa colorata con questo metodo di una semplicità sorprendente.

Basta un po’ di verdura e dell’acqua bollente

Tutto ciò che dovremo fare è mettere l’acqua a bollire insieme all’ortaggio che scegliamo. Riprendendo l’esempio del cavolo rosso, una volta che inizia l’ebollizione, scoliamola, togliamo la verdura e riutilizziamo l’acqua per la pasta. Continuiamo con il classico procedimento di cottura et voilà, ecco che i nostri spaghetti saranno rossi e deliziosi. Questa modalità permette non soltanto di colorare, ma anche di insaporire la pasta e darle un tocco di gusto in più.

Possiamo utilizzare questa tecnica con tantissimi tipi di verdura, ma è chiaro che quelli più scuri daranno un risultato migliore. Vanno tutti pazzi per questo modo di cucinare la pasta che ravviva le ricette e insaporisce anche i piatti più insipidi, utilizzando soltanto ingredienti naturali.