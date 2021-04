Questa ricetta accontenterà tutti i palati. La parmigiana light che cucineremo insieme è un piatto davvero leggero, quindi perfetto per chi è più attento alla linea, ma non solo.

È una creazione davvero appetitosa, quindi ottima anche per i più golosi, bambini compresi. Non si tratta della tradizionale parmigiana, quella classica con pomodoro e mozzarella, ma l’ingrediente principale è sempre lei, la melanzana.

Partiamo subito con la ricetta golosa della parmigiana light pronta in 10 minuti, perfetta per chi vuole restare in forma senza rinunciare al gusto.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) due melanzane viola;

b) 100 grammi di scamorza classica;

c) 150 grammi di prosciutto cotto;

d) 60 grammi di parmigiano grattugiato;

e) basilico tritato e in foglie;

f) olio evo;

g) sale, quanto basta;

h) pepe, quanto basta.

Procedimento

Per prima cosa tagliamo la scamorza a fette. Quindi lasciamola da parte, poiché ci servirà in seguito.

Passiamo ora alle melanzane. Dopo averle lavate, inizieremo a tagliarle in fette non molto spesse. Nel frattempo, avremo già scaldato una pentola per griglia. Qui, andremo a grigliare le nostre fette di melanzane, da entrambi i lati, condendo con un pizzico di sale. Se lo gradiamo, possiamo aggiungere in questa fase anche un po’ di pepe per insaporire.

Ora, in una pirofila, iniziamo a creare gli strati della nostra parmigiana. Dopo aver unto il fondo del contenitore con dell’olio evo, stendiamo un primo strato di melanzane.

Proseguiremo poi adagiando il prosciutto, dopodiché la scamorza e infine una spolverata di parmigiano. A questo punto possiamo aggiungere del basilico tritato per una nota aromatica in più.

Ripetiamo il procedimento per creare il secondo strato della nostra parmigiana, fino a che gli ingredienti non saranno terminati.

Per concludere, stenderemo in cima le ultime fette di scamorza, quindi il parmigiano e le foglie di basilico.

Cuocere in forno statico a 200° per 25-30 minuti, finché non noteremo che la scamorza si è trasformata in una crosticina croccante e colorata

Abbiamo visto insieme la ricetta golosa della parmigiana light pronta in 10 minuti, perfetta per chi vuole restare in forma senza rinunciare al gusto. E per concludere il pasto alla grande, consigliamo la ricetta di questa ottima torta light pronta in soli 15 minuti, che non necessita neanche della cottura in forno. Buon appetito!