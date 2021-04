I ritmi con cui si lavora sono sempre più serrati e la pausa pranzo sempre più breve. Che si pranzi in ufficio o si lavori da casa il tempo a disposizione per preparare il pasto e consumarlo è sempre poco. Ma far conciliare leggerezza, sapore e, perché no, costi non è impossibile.

Ecco di seguito 3 idee semplici e veloci per un pranzo gustoso, leggero ed economico a prova di pomeriggi di lavoro.

Frittata di uova con curry e zucchine al forno per una persona

Ingredienti per una persona

a) 4 uova;

b) 2 zucchine;

c) curry q.b.

Preparazione

Alle uova appena sbattute si aggiunge un pizzico di sale e curry in abbondanza. Le zucchine andranno tagliate a fettine sottilissime, per aiutarsi è consigliabile utilizzare una mandolina. Una volta terminato si unisce il composto fatto con l’uovo al le zucchine e poi si versa tutto in una piccola tortiera. A questo punto si può infornare a 180 gradi e lasciare cuocere per 15 minuti.

Cordon bleu di patate al forno con sorpresa

Ingredienti per due persone

a) 300 gr di patate;

b) 1 uovo;

c) 20 gr di pan grattato;

d) 30 gr di parmigiano;

e) 50 gr di prosciutto cotto;

f) 50 gr di formaggio light;

g) olio q.b.

Preparazione

Dopo aver bollito le patate vanno schiacciate con una forchetta. Poi si unisce il pan grattato, il parmigiano un filo di olio e l’uovo. Si impasta fino a creare un composto omogeno che andrà diviso in 4 palline. Si schiacciano le palline e si aggiunge sopra il prosciutto e il formaggio light. A questo punto il composto si piega e si fanno aderire bene i bordi in modo da chiuderli. Poi si passano le cotolette velocemente nel pan grattato. Per la cottura basteranno 15 minuti in forno a 200 gradi.

Spaghetti bottarga e limone

Ingredienti per due persone

a) 200 gr di spaghetti;

b) 2 cucchiai di bottarga in polvere;

c) 1 spicchio di aglio;

d) scorza di ½ limone;

e) sale e olio q.b.

Dopo aver fatto indorare lo spicchio di aglio in padella con un po’ di olio, aggiungere la bottarga e la scorza del limone grattugiata. Togliere l’aglio e lasciare insaporire il condimento a fuoco basso per un minuto circa. Una volta al dente, scolare gli spaghetti e ultimare la cottura saltandoli in padella con il condimento a fuoco vivo.

Ecco dunque 3 idee semplici e veloci per un pranzo gustoso, leggero ed economico a prova di pomeriggi di lavoro.