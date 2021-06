Tutti i nutrizionisti concordano su un aspetto: per restare in forma e prendersi cura della propria salute è indispensabile mangiare frutta e verdura di stagione. Con l’arrivo dell’estate, la nostra tavola è inondata da una varietà di specie diverse: melanzane, peperoni, cetrioli, pomodori, fagiolini e insalata. E, dulcis in fundo, le zucchine. Dolci, super light (hanno pochissime calorie), diuretiche e antiossidanti, le zucchine non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta. Inoltre, il loro gusto delicato permette di impiegarle in numerose preparazioni leggere ma ricche di sapore. Come la ricetta che stiamo per proporvi, che affonda le sue radici nella tradizione gastronomica toscana.

La ricetta dell’estate facilissima e originale per preparare le zucchine usando 2 ingredienti

Si tratta della scarpaccia, un piatto povero della tradizione contadina tipica di Camaiore, che prevede pochissimi ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

5 zucchine

4/5 fiori di zucchine

1 cipolla di Tropea

100 gr di farina 00

acqua q.b.

alio evo q.b.

sale e pepe

Procedimento

Prendiamo le zucchine e i fiori e, dopo averli sciacquati sotto l’acqua corrente, iniziamo a tagliarli. Le zucchine andranno affettate a rondelle, i fiori sminuzzati. Tagliamo sottilmente anche la cipolla, versiamo tutto in una ciotola capiente e saliamo. Riponiamo in frigo per far riposare almeno 2/3 ore. Questo passaggio servirà a far rilasciare l’acqua di vegetazione alle zucchine. Passato il tempo previsto, senza togliere l’acqua, iniziamo ad aggiungere la farina 00, in modo da creare una vera e propria pastella. Il composto non dovrà essere né troppo liquido né troppo duro: quindi bisognerà aggiungere acqua o farina in base alla necessità. Amalgamiamo, aggiungendo un filo di olio. Ungiamo una teglia e versiamo il composto raggiungendo uno spessore massimo di 1 cm. Irroriamo la superficie con un altro filo di olio e inforniamo a 200 gradi in forno preriscaldato, per 35 minuti.

La scarpaccia sarà pronta quando si sarà formata una crosticina dorata e croccante. Non resterà che portarla in tavola e gustarla ancora calda e fumante.

La scarpaccia di zucchine: è questa la ricetta dell’estate facilissima e originale per preparare le zucchine usando 2 ingredienti.

Approfondimenti

È questo l’errore che in molti fanno quando cucinano le melanzane e che potrebbe fare molto male alla nostra salute.