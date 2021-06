Questa preparazione somiglia molto a un pane ma nasconde un alimento davvero insolito. Molti lo conoscono come “cloud bread” ed è frequente incontrarlo sotto forma di dolce. Questa preparazione morbidissima ha già conquistato molte persone ma la Redazione di Cucina vuole presentare una sua variante. Ecco l’impasto soffice come una nuvola da farcire in tanti incredibili modi sfiziosi in questa sua versione salata buona da leccarsi i baffi. Ecco come realizzare un perfetto cloud bread salato con cui conquistare gli ospiti.

Ingredienti per la preparazione del cloud bread salato

2 bianchi d’uovo di medie dimensioni;

20 grammi di piselli precedentemente cotti;

qualche fetta di prosciutto cotto affettato;

cipolla q.b. precedentemente cotta;

20 grammi circa di farina di piselli;

sale q.b..

Iniziare versando gli albumi in un contenitore insieme a circa un pizzico di sale. Questo aiuterà a montare meglio i bianchi d’uovo. È possibile usare la planetaria ma con queste quantità consigliamo l’utilizzo di uno sbattitore da cucina. Montare gli albumi ben fermi e a neve. In un altro contenitore versare il prosciutto cotto tagliato in piccoli pezzi, i piselli precedentemente cotti e la cipolla. Un piccolo trucco per non far scendere tutti questi ingredienti sul fondo del pane soffice consiste nel versare sopra di essi la farina di piselli. Bisognerà adagiarla su tutti gli ingredienti come a volerli ricoprire.

Le operazioni conclusive e la cottura

Versare quindi gli ingredienti negli albumi montati a neve. Mescolare gli ingredienti con un movimento rotatorio per incorporare quanta più aria possibile e non smontare gli albumi. Prendere un foglio di carta forno e ungerlo con olio. Poi versare sopra il composto e tentare di dare la tipica forma del pane. Suggeriamo di cuocere il pane nella friggitrice ad aria seguendo i consigli riportati in questo articolo. Adagiare quindi il foglio nella friggitrice ad aria e far cuocere a 200 gradi per 15 minuti. Eventualmente è possibile sperimentare anche la cottura in forno cuocendo l’impasto per 15 minuti a 180 gradi.