La ricetta della nonna per preparare la marmellata di zucca e come usarla

Con un ortaggio di stagione come la zucca possiamo cucinare una serie infinita di prelibatezze, tra primi, secondi e contorni. Pochi, però, penserebbero a realizzare una deliziosa marmellata per farcire torte o conferire più sapore ai formaggi. Preparare una marmellata con la zucca è, infatti, un qualcosa di diverso ma non per questo meno gustoso delle preparazioni tradizionali. Scopriamo gli ingredienti da utilizzare e il procedimento da portare avanti.

Ingredienti della confettura

Per preparare la marmellata di zucca avremo bisogno di questa lista di ingredienti utili:

1 kg di polpa di zucca;

700 g di zucchero;

1 limone;

1 baccello di vaniglia.

Si tratta di pochi alimenti, utili da mettere insieme in modo molto semplice. Vediamo come.

La ricetta della nonna per preparare la marmellata utilizzando la zucca

Per realizzare la marmellata prendiamo la zucca, sbucciamola, preleviamo la sua polpa e tagliamola a dadini. Mettiamola quindi dentro una pentola capiente insieme allo zucchero, alla scorza di un limone e al baccello di vaniglia. Lasciamo al macero per 12 ore, quindi mettiamo sul fuoco e attendiamo lo scioglimento della zucca mescolando di tanto in tanto. Ecco, dunque, la ricetta della nonna per preparare la marmellata con la zucca. Che possiamo variare anche preparando una versione senza zucchero.

La versione senza zucchero

Forse siamo a dieta o preferiamo qualcosa di più leggero. Ma non vogliamo rinunciare alle nostre sperimentazioni in cucina. Possiamo quindi cimentarci nella preparazione della marmellata di zucca senza zucchero. Niente di difficoltoso, il procedimento è il medesimo della versione zuccherata. Ciò che cambia sono gli ingredienti. Dovremo eliminare zucchero e vaniglia, o vanillina, e sostituirli con 4 arance. La dolcezza e gli zuccheri naturali degli agrumi renderanno la marmellata molto buona e con meno contenuto zuccherino. Ma cosa possiamo fare con la nostra marmellata di zucca, che sia zuccherata o meno? Scopriamolo subito.

L’uso in cucina

Possiamo utilizzare la marmellata di zucca, certamente, per farcire le nostre preparazioni dolci. Il sapore dolce dell’ortaggio si presta molto bene infatti in questo tipo di cucina. Possiamo, quindi, adoperare la marmellata per realizzare una crostata inusuale o dei biscotti golosi. Possiamo anche spalmare un cucchiaio della versione senza zucchero su una fetta biscottata integrale. E gustarla a colazione quando siamo a dieta.

Ma non solo per i dolci. La marmellata di zucca è, infatti, ideale anche per portate a base di carne di pollo e per accompagnare arrosti. È inoltre ottima quando spalmata sui formaggi stagionati e su quelli piccanti.

