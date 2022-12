La ricetta degli gnocchi della nonna ancora più morbidi e saporiti, perfetti per Natale

Difficile resistere a questi gnocchi soffici anche senza patate e con un ingrediente speciale che li rende ancora più gustosi: scopriamo come prepararli.

Tra le tante cose da fare prima che arrivi l’attesissima vigilia di Natale, c’è la ricerca delle ricette migliori da portare in tavola. L’obiettivo di ogni anno è quello di stupire amici e parenti con creatività ed eleganza, tanto nel decoro della casa quanto nella presentazione del menù. In ogni caso, non per forza bisogna sempre andare a scovare ricette originali ed elaborate, perché i piatti della tradizione sono sempre apprezzatissimi. Motivo per cui a Natale non mancano mai l’arrosto o la pasta fresca, tipo i ravioli.

Certo, in questo caso, magari, anziché condirli con il solito ragù o con la classica accoppiata burro e salvia, si può pensare ad un sugo vegetariano. Oppure, cambiamo il ripieno: invece dei ravioli ricotta e spinaci o quelli di carne, preferiamo quelli ripieni di pesce, certamente più raffinati. Allo stesso tempo, è vero anche che un menù all’insegna della ricercatezza rischia di pesare ulteriormente sul portafogli, già provato da regali e addobbi.

Tra tradizione e modernità

La buona notizia, dunque, è che possiamo deliziare gli ospiti con una carrellata di piatti unici anche ricorrendo a ricette con ingredienti semplici. Pensiamo ad esempio agli gnocchi di patate, cavallo di battaglia dei pranzi in famiglia: un vero comfort food invernale, deliziosamente goloso. Bastano uova, patate e un filo di farina per dare vita ad una pasta spessa ma soffice, solitamente accompagnata dal ragù di carne. Una vera goduria, facile e veloce da realizzare e quindi perfetta da proporre anche a Natale, magari con una sottilissima variazione sul tema. A tal proposito, ecco la ricetta degli gnocchi della nonna ancora più morbidi grazie ad un ingrediente inaspettato che li rende ancora più saporiti.

Partiamo dal presupposto che per la ricetta in questione non avremo bisogno delle patate, ma solo di 250 g di farina e 2 uova. A questi ingredienti, tradizionalmente di base, aggiungiamo 150 g di pangrattato, 75 g di formaggio grattugiato, 1 bicchiere di latte e 75 g di prosciutto cotto. A questo punto, non resta che scoprire qual è l’ingrediente inaspettato che regala una veste e un sapore totalmente inediti al piatto. Si tratta della cannella, spezia natalizia per eccellenza e protagonista indiscussa di biscotti e dolciumi invernali.

In questo caso, ne basta un mezzo cucchiaino da amalgamare al resto dell’impasto preparato con quanto sopra riportato. Un ultimo consiglio riguarda la struttura del condimento, per cui comunque sono sufficienti 50 g di burro e 25 g di formaggio grattugiato.

La ricetta degli gnocchi della nonna ancora più morbidi più qualche idea di dolce con la cannella

Detto questo, se la ricetta così descritta non dovesse convincerci, potremmo sempre ripiegare proprio sui golosissimi dolcetti alla cannella. E se vogliamo qualcosa di diverso, possiamo provare i biscottini alle patate e cannella con crema all’arancia: un’accoppiata vincente.

Qualora invece preferissimo un dolce più soffice e con altri sapori, il consiglio è di puntare sui muffin donuts. Sono morbidissimi e non c’è nemmeno bisogno del lievito, oltre al fatto che non si friggono, ma si cuociono al forno. L’ideale è servirli poi spolverati di zucchero a velo e accompagnati da marmellata ai frutti di bosco.