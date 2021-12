La maggior parte di noi sa che l’aria esterna è inquinata. Chiunque fuori casa ha molta probabilità di respirare dell’aria velenosa per l’organismo. Ma molti si sorprenderebbero a scoprire che anche l’aria che abbiamo in casa può essere tossica. Infatti in molti appartamenti è possibile trovare un composto organico in forma di vapore che può essere altamente nocivo per le persone. Questa sostanza la respiriamo in casa e può provocare starnuti, tosse ed eritemi e può essere anche cancerosa.

Facciamo di tutto per mantenere sana la nostra casa. Impieghiamo molto tempo e molta fatica per tenerla pulita e per scacciare i microbi che si annidano nello sporco. Molti si sorprenderanno nello scoprire che questi 5 oggetti inimmaginabili sono i più sporchi della cucina e pericolosi per la salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Utilizziamo mille sistemi per tenere lontana l’umidità e cerchiamo di mantenere pura l’aria tenendo l’inquinamento fuori dell’appartamento. Eppure una sostanza tossica per l’organismo è presente in molte case e sembra incredibile ma siamo proprio noi a portarla inconsapevolmente.

La respiriamo in casa e può provocare starnuti, tosse ed eritemi e può essere anche cancerosa

Una delle sostanze più pericolose che respiriamo in casa è la formaldeide. Il Ministero della Salute ci dice che è un prodotto frutto della combustione e del fumo di tabacco. Ma questa sostanza pericolosa per l’organismo è presente anche in molti dei materiali che si trovano in molti appartamenti. Infatti la formaldeide è emessa da resine che compongono moquette, tendaggi, tappezzerie, ma anche compensato e truciolato in legno.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha fissato il limite al contenuto massimo di formaldeide in casa a 0,1 mg per metro cubo. Il livello medio delle abitazioni è compreso tra 0,01 e 0,05 mg per metro cubo. Ma che accade alla nostra salute se si supera il limite indicato dall’OMS? Secondo il Ministero della Salute inalare per lunghi periodi e per quantità superiori alla tolleranza questa sostanza può causare irritazione nasali e oculari. Inoltre la formaldeide può causare anche starnuti, tosse e possibili eritemi cutanei. Questo composto crea anche un altro pericolo, ben più grave. Lo IARC, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha inserito la formaldeide nei composti del gruppo I, quello dei cancerogeni certi.

Come tenere il più possibile bassa la concentrazione di formaldeide in casa? Ovviamente limitando al massimo l’utilizzo di materiali che contengono questa sostanza. Poiché la concentrazione di formaldeide negli ambienti chiusi aumenta con l’aumentare della temperatura, è importante areare gli ambienti. Condizionatori d’aria e deumidificatori aiutano a mantenere bassa nell’aria la concentrazione di questo composto. Anche alcune piante aiutano a purificare l’aria dalla formaldeide. Per esempio la Felce di Boston, il ficus Alii, il Giglio della Pace, il Singonio, il Pothos, lo Spatafillo, la Dracena.

Approfondimento

Pochi immaginano che questi prodotti di uso comune possono rimuovere efficacemente macchie e sporco