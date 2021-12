Il 2022 dell’energia si preannuncia cupo per gli italiani, almeno secondo le prime proiezioni. La domanda mondiale è infatti aumentata, mentre l’offerta è grosso modo invariata. Un disequilibrio che si scarica tutto sulle bollette finali e spiega perché quelle che arriveranno da gennaio saranno alquanto salate.

In questo ambito non esistono soluzioni magiche e/o risolutive: quasi sempre si tratta solo di tamponare e limitare i danni. Vediamo allora com’è possibile venirne a capo. In particolare, oltre al Bonus ecco altri modi per evitare la stangata delle bollette luce e gas nel 2022.

Separare le bollette

Fino a qualche mese poteva essere conveniente accorpare le forniture luce e gas presso un unico operatore. Al crescere della massa critica, infatti, il fornitore riesce a spuntare prezzi migliori sul mercato, che poi riversa al suo cliente finale.

Tuttavia, una recente indagine condotta da un noto portale di tariffe ha evidenziato come oggi sia più conveniente separare le forniture. L’indagine ha riguardato il caso di un utente-tipo che consuma 2.700 kWh di corrente e 1.000 metri cubi di gas all’anno.

L’analisi ha confrontato le 5 migliori offerte c.d. “dual fuel” con altrettante migliori offerte singole. Secondo le conclusioni dell’indagine, le offerte separate darebbero modo di risparmiare 163 euro di luce e 285 euro di gas, per un totale di 448 euro annui.

L’evergreen: il Bonus

Per cittadini e nuclei familiari che rispettano determinati requisiti, ecco la possibilità di ricorrere ai Bonus sociali già esposti. Il riferimento è al Bonus sociale gas e a quello elettrico, a favore di famiglie svantaggiate e cittadini con particolari problemi di salute. In genere gli importi variano in base all’ISEE, la composizione del nucleo familiare e, nel caso del Bonus gas, alla zona climatica di riferimento.

Infine l’ultima proposta arriva direttamente dall’iniziativa del legislatore, grazie a un emendamento alla Legge di Bilancio 2022. In pratica si potrà rateizzare il pagamento delle fatture luce e gas, emesse tra gennaio e aprile 2022.

Si tratta di una freccia in più per famiglie e piccole aziende (la fornitura non deve eccedere i 16,5 kW) almeno per il primo trimestre del nuovo anno. In caso di inadempienza, infatti, le imprese fornitrici dovranno offrire al cliente un piano di rateizzazione senza interessi, fino a 10 rate mensili.

La novità sarà resa operativa da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), che definirà anche gli anticipi da riversare alle aziende fornitrici. A tal fine, l’Esecutivo ha stanziato un miliardo di euro.

Infine è stata ridotta al 5% l’IVA sul gas (sia per gli usi civili che industriali) e sono stati stanziati altri 480 milioni di euro per abbattere gli oneri di sistema.

