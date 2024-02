La regola d’oro di Warren Buffett su come gestire i soldi e guadagnare

L’imprenditore e magnate Warren Buffett è ormai da anni un vero e proprio punto di riferimento per gli investitori di tutto il Mondo. In molti cercano di seguirne le orme e apprenderne il mindset. Scopriamo qual è una delle sue regole d’oro.

Warren Buffett è il CEO di Berkshire Hathaway, soprannominato “l’oracolo di Omaha” grazie alla notevole abilità di investimento che gli ha consentito di diventare uno degli uomini più ricchi e conosciuti al Mondo. Un vero e proprio guru che non si è mai tirato indietro quando si tratta di dispensare consigli a chi muove i primi passi nel mondo del trading o a chi cerca di incrementare i propri guadagni.

La regola d’oro di Warren Buffett

Ma qual è la sua regola d’oro, che può tornare utile a tutti? Pare che una volta egli abbia detto che se non si impara a fare soldi anche mentre si dorme, si sarà costretti a lavorare fino alla morte.

Crearsi un reddito passivo

In molti sono convinti che lavorare attivamente sia l’unico modo per fare soldi. Tuttavia, ciò non è vero e infatti Buffett con questa frase sottolinea proprio l’importanza di avere un reddito passivo oltre a quello che si percepisce grazie alla propria occupazione.

Come fare per seguire la regola d’oro di Warren Buffett? Investire in azioni con dividendo può essere un modo per riuscire a ”fare soldi mentre dormi”, proprio come afferma Warren Buffett.

Un concetto simile è espresso anche da un altro noto magnate e cioè Robert Kiyosaki, l’autore di “Padre ricco padre povero”. A suo avviso, i soldi sono come la corrente elettrica: è importante che si muovano. Quindi, bisognerebbe sempre investire una parte del proprio capitale.

Ecco, quindi, ben due regole d’oro che è importante seguire per guadagnare più soldi e, soprattutto, anche quando non si sta lavorando. Non resta che cercare il modo migliore in cui applicarle.

