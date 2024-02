Cosa ha deciso la FED di ieri e quali conseguenze? Oggi molti investitori sono alla ricerca di news cercando di capire cosa possa accadere da oggi in poi. Che potere ha questa decsione sui prezzi azionari? Sicuramente sarà una causa di qualche movimento, ma gli effetti sono imprevedibili. Quindi, invitiamo il nostro Lettore a capire se si formeranno o meno minimi e massimi decrescenti che interromperebbero il rialzo iniziato il 30 ottobre in concomitanza del nostro setup annuale nero. Comunque, per onore di cronaca la FED ha deciso che ….e Powell ha detto che…. Su cosa ci dpbbaimo concentrare quindi? I livelli operativi dei mercati che non devono essere violati al ribasso durante il mese di febbraio.

Lo scenario annuale

Saimo in una fase dove doveva essere inziata una fase ribassista da almeno due settimane. Al momento non si è intravisto nessun movimento di debolezza, quindi il trend deve essere seguito.

Procediamo per gradi.

I listini azionari hanno chiuso la seduta di contrattazione ai seguenti prezzi:

Dax Future

16.993

Eurostoxx Future

4.665

Ftse Mib Future

30.926

S&P500

4.845,65.

Domani sarà spartiacque per capire se inizierà o meno una fase di ritracciamento.

Sopra i seguenti livelli (abbiamo rettificato i prezzi alla luce degli ultimi movimenti), continuazione del rialzo, sotto, inizio del ribasso:

Dax Future

16.686

Eurostoxx Future

4.463

Ftse Mib Future

29.980

S&P500

4.834.

I livelli operativi dei mercati che non devono essere violati al ribasso durante il mese di febbraio

Quello che accadrà domani comunque avrà effetti di brevissimo, invece lo swing più importante è atteso a fine febbraio per mantenere il polso del medio termine.

Chuisure inferiori ai seguenti livelli (che verranno rivisti a metà mese) farebbero iniziare una correzione almeno fino a maggio, dove scadrà un altro nostro setup annuale:

Dax Future

16.412

Eurostoxx Future

4.382

Ftse Mib Future

29.885

S&P500

4.641.

Vedremo come arriveranno i prezzi a questa scadenza.

