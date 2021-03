Diversi padroni sono soliti spruzzare qualche goccia d’acqua al proprio gatto per rimproverarlo. Se il micio, per esempio, sta graffiando i mobili o sta rovistando nella spazzatura, in tanti ricorrono allo spruzzino d’acqua. In realtà, non c’è azione più sbagliata da commettere. Questo gesto, infatti, non farà altro che creare attrito con il felino. E l’atmosfera in casa diventerà certamente pesante e colma di astio. Infatti, ecco l’importantissimo motivo per cui non dovremmo mai spruzzare dell’acqua al nostro gatto.

Cosa succede se si spruzza dell’acqua al micio?

Partiamo dal presupposto che il gatto non cambierà atteggiamento se gli viene spruzzata dell’acqua. Quindi, come metodo educativo non è per nulla efficace. Ma ci sono altre conseguenze piuttosto spiacevoli a cui andremmo incontro. Il micio, infatti, inizierà ad avere paura del suo padrone, iniziando a provare una fortissima avversione nei suoi confronti. Non ci sarà rispetto, ma solo astio. Inoltre, il felino potrebbe iniziare a sentirsi frustrato e in gabbia e, per proteggersi, potrebbe ricorrere all’aggressività e a dispetti spiacevoli per tutti. Dunque, ecco l’importantissimo motivo per cui non dovremmo mai spruzzare dell’acqua al nostro gatto.

Cosa si può fare per educare il gatto?

Invece di spruzzare l’acqua, per educare il nostro gatto potremo adottare altri stratagemmi. Per esempio, se il micio graffia i mobili, invece di spruzzargli l’acqua, potremo comprargli un nuovo tiragraffi. Oppure, se il felino è solito salire sui tavoli quando mangiamo, potremo semplicemente escluderlo dalla stanza durante i pasti o fargli capire, con autorità, che quella è un’azione che non deve compiere. Insomma, ci sono tantissimi modi per educare il nostro micio. Allo stesso tempo, però, possiamo creare un’atmosfera di relax e affetto in casa. E possiamo evitare di dover ricorrere a stratagemmi che il nostro felino non apprezza e che potrebbero causargli uno stress non necessario.

