A metà febbraio il nostro Ufficio Studi a 1,155 ha inserito nella propria watchlist il titolo. Dopo due mesi e dopo una salita da quei livelli del 10,82%, quali sono i nostri consigli operativi?

Ecco la nostra raccomandazione odierna sulla società:

dai livelli attuali se riparte con un segnale rialzista il titolo Triboo potrebbe anche puntare ai 2,70 nel medio termine.

Andiamo a spiegare i motivi di questa nostra affermazione basata sullo studio dei grafici e dei fondamentali della società.

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza in Borsa circa 36 milioni di euro e fornisce servizi di e-commerce e di pubblicità digitale in tutto il Mondo.

Il titolo (MIL:TB), ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 aprile al prezzo di 1,28. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,872 ed il massimo a 1,40.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un prezzo obiettivo di fair value in area 2,10. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 2,70. Abbiamo alzato il prezzo obiettivo dal precedente giudizio di 2,70.

Continuiamo a ritenere che con probabilità elevate, il livello di 0,872 raggiunto nel corso dell’anno 2020 possa essere stato un bottom pluriennale e che da quel momento sia iniziata una salita duratura delle quotazioni.

La nostra strategia di investimento e i consigli operativi

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni, il segnale è di mantenere di lungo termine con stop loss a 1,06. Obiettivo primo a 1,48 e poi 1,98. Per chi vuole comprare il titolo, deve attendere una chiusura giornaliera superiore a 1,29. In questo caso lo stop loss da inserire è a 1,199.

Riteniamo che la società abbia grandi potenzialità e se la nostra view è corretta ora il titolo potrebbe salire dal 30 al 50% in 1/3 mesi.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Si procederà per step.