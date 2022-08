Come proteggere la casa da furti e imprevisti in vacanza

Il momento più atteso dell’anno è sicuramente quando si va in ferie e per i più fortunati quando si parte per le vacanze. Tuttavia la partenza può diventare motivo di tantissimi grattacapi. Infatti oltre a conciliare le diverse esigenze dei componenti della famiglia, l’idea di lasciare la propria casa per tanti giorni crea un po’ di preoccupazioni. Per questo diventa fondamentale proteggere la nostra casa da malintenzionati, da eventi atmosferici, da guasti o perdite improvvise che potrebbero causare non pochi danni. Partire per vacanza o per lavoro non ci creerà problemi se seguiremo delle regole fondamentali assumendo idonee precauzioni.

6 cose da non dimenticare

Per prima cosa sarà importante chiudere porte, finestre, acqua e gas e, se possibile staccare anche la corrente elettrica. Una perdita d’acqua, un corto circuito o una fuga di gas infatti potrebbero creare ingenti danni a noi e a terzi. Poi sarà importante conservare in un posto sicuro documenti importanti, preziosi e oggetti di valore. A tale scopo potrebbe essere utile una cassaforte o anche una cassetta di sicurezza in banca.

Assicurarsi poi che sulle mura esterne dell’abitazione non ci siano appigli o alberi vicino alle finestre attraverso cui i ladri possano essere facilitati ad entrarvi. Anche se la tentazione di postare i luoghi delle nostre vacanze è tanta, sarebbe opportuno evitare di pubblicare su social relative notizie. Potremmo poi chiedere poi ad una persona fidata di prendere la posta in modo da non far intendere che in casa non ci sia nessuno. Infine ricordiamoci di lasciare le luci del giardino o cortile accese, magari utilizzando LED di lunga durata e che consumano meno energia delle lampade tradizionali.

Come proteggere la casa dai furti e dagli imprevisti quando si va in vacanza

Una volta adottate queste precauzioni potrebbe essere fondamentale un sistema di sicurezza conforme alla legge. Pertanto bisognerà affidarsi ad una ditta competente evitando i sistemi fai da te. Sarebbe preferibile infatti optare per un impianto che controlli sia la parte esterna che interna della casa, lanciando immediatamente un segnale acustico e avvertendo immediatamente le forze dell’ordine.

Ma oltre all’impianto di allarme, per stare ancora più tranquilli e rilassati durante i nostri viaggi, si potrebbe stipulare un’assicurazione. In questo caso si può scegliere tra tantissime offerte di polizze più vicine alle nostre esigenze. Si tratta di una protezione economica per i danni all’abitazione a causa di fenomeni atmosferici o un incendio. Molte polizze possono anche coprire le spese per una sistemazione temporanea in un albergo. Mentre in caso di furto si è protetti sia per quello che i ladri hanno sottratto sia per i danni arrecati. Ecco pertanto come proteggere la casa dai furti e dagli imprevisti tutte le volte che partiamo per le vacanze o per lavoro. In tal modo potremmo dormire sereni e goderci le nostre meritate vacanze.

