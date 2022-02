Il forno è tra gli elettrodomestici più utilizzati in casa e ci permette di cuocere tanti cibi in modo diverso rispetto alla cottura in pentola sul gas.

In questo articolo ci occupiamo di approfondire in modo semplice i problemi più comuni con il forno, per poter intervenire e risolvere i guasti senza spendere soldi. Potrebbe capitare a molti di aver preparato una pietanza da infornare, ma ci accorgiamo che il forno non dà segni di funzionamento. A volte, ciò può dipendere da cause semplici e banali. Vediamo quali sono.

Le cause più semplici

Una delle cause più banali potrebbe essere l’interruttore elettrico spento involontariamente durante le pulizie.

Se il forno dovesse continuare a non accendersi è bene controllare l’alimentazione, cioè se è raggiunto dalla corrente.

Per verificare questo bisogna collegare un qualsiasi elettrodomestico alla stessa presa che alimenta il forno. Se questo non funziona basterà sostituire la presa.

La manopola del contaminuti

Alcuni forni si accendono con la manopola del contaminuti, la quale fa in modo che col finire del tempo di cottura dell’alimento, il forno automaticamente si spegne.

Quindi, è bene controllare che il puntatore della manopola non stia sullo 0 per colpa di una distrazione.

Ulteriori problemi. Il commutatore

Una prima soluzione è la verifica del commutatore del forno. Questo ha il compito di trasferire la corrente alle resistenze, ed è situato esattamente sul retro della manopola per accendere il forno. Nella maggior parte dei casi, basta smontarlo e rovesciarlo per notare possibili bruciature.

Sostituirlo non è molto difficile c’è solo bisogno di un po’ di calma. Bisogna scollegare i fili uno alla volta e inserirli nel nuovo commutatore.

Se il forno non si accende sono questi i casi in cui è molto semplice intervenire e risolvere il problema per risparmiare soldi. Il termostato

Se il termostato è rotto la corrente non arriva al forno nel modo corretto.

Per capire se è guasto, impostare un programma con la manopola del commutatore e eseguire un ponte tra i due fili del termostato.

Se il forno si accende non dobbiamo fare altro che sostituire il termostato.