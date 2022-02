La Polizia di Stato assume 110 vice ispettori a tempo indeterminato desiderosi di lavorare al servizio dell’Italia

Un nuovo bando del Ministero dell’Interno è apparso ieri in Gazzetta Ufficiale (n. 14). Si tratta del concorso per la copertura di 110 posti di vice ispettore tecnico nel settore sanitario della Polizia di Stato (PdS). Nel dettaglio i posti messo a bando riguardano:

n. 96 posti per infermieri;

n. 4 posti nell’ambito della prevenzione sui luoghi di lavoro;

n. 5 posti nell’ambito della riabilitazione motoria;

n. 1 posto per ognuno dei seguenti ambiti: neurofisiopatologia; radiologia medica e audiometria;

n. 2 posti nell’ambito laboratorio analisi.

Nel complesso, dunque, la Polizia di Stato assume 110 vice ispettori e all’art. 2 prevede delle riserve di posti per categorie specifiche di candidati. Il bando, inoltre, mette a concorso altri posti ma riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovraintendenti tecnici. In questo caso si ricercano 16 infermieri, 1 esperto in ambito prevenzione sui luoghi di lavoro e 1 in quello della riabilitazione motoria.

Uno sguardo ai requisiti di partecipazione

Sintetizziamo i requisiti di partecipazione al concorso. È anzitutto richiesta la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e il possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26 della legge 53/1989.

Il limite di età è fissato a 28 anni non compiuti, limite elevato di massimo 3 anni in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli della PdS con almeno 3 anni di anzianità di effettivo servizio. Invece per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, il limite è fissato a 33 anni. Ancora, è richiesta l’idoneità fisica, psichica e attitudinale (solo quest’ultima per il personale della PdS).

La lettera f) dell’art. 3 prevede il possesso della laurea afferente alla classe alla quale si concorre (inclusi i titoli equiparati o equipollenti). Infine, si richiede il possesso all’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’albo, sempre pertinenti al profilo professionale prescelto. I commi 2 e 3 dello stesso articolo riportano alcune deroghe particolari.

La Polizia di Stato assume 110 vice ispettori a tempo indeterminato desiderosi di lavorare al servizio dell’Italia

Le istanze di partecipazione vanno prodotte utilizzando la procedura informatica disponibile al sito istituzionale PdS, alla sezione concorsi. L’accesso è subordinato al possesso del credenziali digitali e nella domanda bisognerà inserire i dati richiesti dal modulo. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 20 marzo.

Le fasi di svolgimento del concorso

Questo concorso si snoderà attraverso le seguenti fasi:

prova preselettiva, nel caso sia disposta (questionario a risposta multipla);

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinale;

prova scritta della durata massima di 6 ore e consiste nella stesura di un elaborato vertente su una o più delle materie indicate al bando;

valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato le fasi precedenti;

prova orale.

Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i candidati che nella prova scritta riportano una votazione non inferiore a sei decimi.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli del caso.

