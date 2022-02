Le torte salate sono un ottimo modo per improvvisare una cena volante dell’ultimo minuto con risultati davvero golosi. Le ricette per preparare torte salate sono davvero molte e tantissimi ingredienti si prestano a questa preparazione. Recentemente, ad esempio, avevamo rivelato una fenomenale ricetta per una torta salata a base di patate.

Oggi invece ne proponiamo una che appartiene alla cucina regionale del sud, nello specifico della cucina siciliana. La Sicilia è terra di sapori decisi ma anche di ingredienti semplici, un mix vincente che la rende una delle Regioni più interessanti dal punto di vista gastronomico.

Ed è proprio per questa ragione che impazziremo per questa torta salata da farcire in tanti modi diversi.

Ingredienti e preparazione

La torta salata che proponiamo prende il nome di “scaccia” e per realizzarla abbiamo bisogno di:

500 g farina di grano duro;

250 ml acqua;

3 cucchiai olio;

8 g lievito di birra;

salsa di pomodoro;

basilico;

farina di riso q.b.

melanzane;

sale;

ricotta salata.

Questa ricetta è ottima anche per chi si trova alle prime armi con la panificazione. Cominciamo impastando a mano o in impastatrice farina, lievito e acqua. Quando gli ingredienti cominceranno a legare aggiungeremo anche il sale e l’olio. Finiamo di lavorare il composto e mettiamolo a riposare al coperto per circa 1 ora, fin quando il volume non sarà raddoppiato.

Mentre l’impasto è in lievitazione ci dedicheremo alla farcitura che richiamerà la pasta alla norma.

Impazziremo per questa torta salata croccante fuori e morbida dentro senza uova e senza pasta sfoglia

Tagliamo a cubetti non troppo grandi le nostre melanzane che andranno passate nella farina di riso e successivamente fritte. A questo punto aggiungeremo le melanzane al sugo di pomodoro insieme al basilico e lasceremo insaporire.

Quando l’impasto sarà pronto dividiamolo in panetti e stendiamo molto molto sottilmente. Una sfoglia sottile garantirà una maggiore croccantezza. Una volta steso l’impasto disponiamo al suo interno il sugo di melanzane ed aggiungiamo un abbondante grattugiata di ricotta salata.

Ripieghiamo i lati esterni verso l’interno per fare in modo che la farcitura non fuoriesca ed arrotoliamo la sfoglia su se stessa. Aggiungeremo un ulteriore giro d’olio sulla superficie che bucherelleremo con una forchetta per far uscire l’umidità interna. Inforniamo a 220° in forno ventilato preriscaldato e lasciamo cuocere per 30 minuti.