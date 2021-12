Negli ultimi anni sempre più italiani si sono appassionati alla cucina casalinga e si sono lanciati nelle più classiche ricette. Tra i piatti più gettonati possiamo di certo citare la pizza e il pane, i più classici dei cibi casalinghi. Tutti noi seguiamo le ricette più svariate, con varianti e piccoli trucchi per ottenere un gusto migliore.

Oggi, però, vogliamo svelare un piccolo trucchetto che ci permette di ottenere una lievitazione davvero ottimale: la pizza in casa non sarà mai lievitata meglio se seguiremo questo semplice consiglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Le regole per un impasto perfetto

Se vogliamo preparare la pizza in casa dobbiamo sapere che è importante seguire poche regole.

Innanzitutto, dobbiamo misurare con accuratezza le dosi degli ingredienti: anche solo dieci grammi in più o in meno potrebbero farci ottenere risultati negativi.

Dobbiamo poi usare materie prime di qualità, come farine non troppo fini e il lievito madre. Un’altra cosa da tenere in considerazione è l’umidità dell’aria per aggiungere la giusta quantità di acqua all’impasto: se l’aria è molto umida, dovremo mettere meno acqua, mentre se è secca dovremo aumentare la dose. Un altro segreto per ottenere una pizza dal gusto unico è usare dell’acqua minerale per impastarla.

Ora che sappiamo quali sono le regole auree possiamo iniziare a mischiare i nostri ingredienti. Una volta ottenuto un impasto possiamo lasciare lievitare in una zona calda per almeno due ore. Quando l’impasto è lievitato possiamo toglierlo dal recipiente ed effettuare questo passaggio.

La pizza in casa non sarà mai lievitata così bene se seguiremo questo semplice consiglio

Normalmente ora l’impasto verrebbe steso e condito nella teglia per poi essere direttamente messo in forno.

Noi invece vogliamo consigliare di effettuare una seconda lievitazione, in modo che la pizza sia più digeribile e morbida. Possiamo reimpastare la nostra pasta e aggiungere un po’ di farina per fare in modo che non sia troppo collosa.

Creiamo una pagnotta rotonda e posizioniamo l’impasto nel recipiente e lo lasciamo lievitare per almeno un’ora. Vedremo come la nostra pasta lieviterà ancora, creando della bolle che sono un ottimo segno.

Trascorso il tempo possiamo finalmente stendere la pasta e condirla con i nostri ingredienti preferiti. Ora siamo davvero pronti per infornarla per il tempo necessario per cuocerla.

Questa pizza a doppia lievitazione sarà super morbida e lievitata, oltre che essere super digeribile. Consigliamo di seguire questa procedura per tutti i prodotti da forno, pizza, pane e dolci.

Approfondimento

I segreti per una pizza fatta in casa buona come in pizzeria.