In tempi di quarantena sempre più persone scelgono di preparare la pizza in casa. Ottima idea, per chi voglia risparmiare denaro e nutrirsi di un prodotto sano e di qualità.

Come abbiamo già visto basta un po’ di creatività e possiamo realizzare una pizza deliziosa degna dei migliori chef proprio in casa.

Oggi vedremo quali sono i segreti per una pizza fatta in casa buona come in pizzeria.

Le mosse essenziali

Sicuramente la scelta di materie prime eccellenti è la condizione necessaria per preparare la pizza in casa. Occorre usare la farina adatta, preferibilmente tipo 1 oppure 2 e farla lievitare con del lievito di qualità.

Per avere un risultato eccellente possiamo chiedere al nostro panettiere di fiducia di venderci del lievito di birra fresco. In questo modo la lievitazione, passaggio fondamentale, avverrà nel migliore dei modi.

Una volta che la pizza è lievitata dobbiamo curare un altro aspetto fondamentale, la stiratura. Possiamo allargare la pizza con il mattarello oppure a mano, ma dobbiamo farlo bene. Se vogliamo una pizza sottile come quella della pizzeria dobbiamo stendere l’impasto sino a che non diventi un sottilissimo velo quasi trasparente. Ora possiamo mettere l’impasto steso nella teglia e allargarlo ulteriormente. Le nostre fatiche verranno ripagate dal risultato.

Una volta che passiamo alla fase del condimento possiamo sbizzarrirci in base ai nostri gusti, senza dimenticare l’ingrediente più importante. Se vogliamo avere una pizza croccante e gustosa dobbiamo usare il migliore olio extra vergine di oliva e abbondarne. Dopo aver messo il sugo e il formaggio dovremo ricoprire tutto da uno strato di olio.

Ora la nostra pizza è pronta per entrare in forno ed essere cotta

I segreti per una pizza fatta in casa buona come in pizzeria

Una volta che la pizza sarà pronta rimarremo stupiti del suo aspetto così diverso da come eravamo abituati, così simile alla pizza delle pizzerie, sottile, oleosa e croccante. Seguendo questi pochi consigli avremo una pizza ottima e squisita, a cui sarà difficile resistere.