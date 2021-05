Spesso e volentieri ci si focalizza molto su cosa piantare per terra in giardino. Spesso però ci si dimentica che molte piante bellissime sono rampicanti e che quindi possono adornare anche i muri del nostro giardino.

Il muro di casa, magari della veranda, oppure il muro che divide la nostra proprietà da quella del nostro vicino non deve per forza essere triste oppure abbellito con le solite piante o cespugli. Per fortuna, la natura offre tantissime proposte, a volte un pochino sconosciute, motivo per cui si ricade sempre sulle stesse scelte.

Invece anche il nostro muro di casa ha pieno diritto ad essere adornato con dei bellissimi fiori. Ecco allora la pianta rampicante dai fiori coloratissimi che stavamo aspettando per adornare i muri del giardino.

La thunbergia

Questa pianta è una semipermanente, questo significa che durante l’estate farà i fiori, mentre d’inverno no. La si può coltivare sia in vaso sia direttamente a terra, l’importante è che ci sia un graticcio su cui questa può crescere. È molto facile da riconoscere: infatti la sua caratteristica è il fiore arancione o giallo con una macchia nera al centro.

Come prendersi cura della thunbergia?

Questa pianta non richiede eccessive attenzioni. È importante che sia esposta a sud e che sia posizionata in pieno sole. Se la si tiene in vaso bisogna scegliere un terreno universale. Per averlo basta andare in un vivaio e acquistare quello migliore che si può trovare. Se invece viene coltivata a terra, il terreno deve essere bello drenato e umido.

In estate è molto importante darle del fertilizzante liquido almeno una volta a settimana. Purtroppo, è una pianta molto amata da acari e ragnetti rossi, quindi ogni tanto controlliamo bene che non sia attaccata da questi insetti. Nel caso in cui dovesse esserlo allora sarà necessario ricorrere ai ripari grazie a degli spray. Ed ecco la pianta rampicante dai fiori coloratissimi che stavamo aspettando per adornare i muri del giardino.

