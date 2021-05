I risparmi di una vita bruciati in pochi minuti per colpa di una promessa di felicità. È quello che è successo a tanti malcapitati che hanno creduto a questo inganno. Cadere nella truffa è molto più facile di quel che si pensa.

Ci sentiamo tutti più furbi degli altri, senza sapere che i truffatori sono persone esperte, che utilizzano le nostre fragilità per rigirarci come calzini. Vediamo insieme di cosa si tratta e facciamo attenzione alla truffa del momento che ci prosciugherà il conto in un istante e che ci farà passare brutti quarti d’ora.

“A noi non capiterà mai”

È questa la frase che sentiamo dire spesso dalle persone o, perché no, siamo noi stessi a dirla. Peccato che la maggior parte delle persone truffate diceva la stessa identica cosa. Questo tipo di truffa è molto allettante.

Parte tutto da un annuncio su Internet. Attraverso questo specchietto delle allodole, una persona riceve una telefonata. Dall’altro lato della cornetta, si sente una voce professionale, che chiama da un presunto call center di trading online. E così parte la truffa.

La promessa di salvezza

Che cos’è il trading online? In sostanza, è la possibilità di giocare in Borsa tramite internet. Al malcapitato viene offerta la possibilità di guadagnare parecchi soldi tramite le operazioni di Borsa, affiancato dai consigli di esperti del settore che gli faranno da guida. Il tutto, rimanendo comodamente a casa.

Ovviamente questa è una truffa, che porterà alla rovina chiunque ci creda. Attenzione però: non tutto il trading online è illegale, anzi. Persino alcuni operatori bancari propongono questo servizio. Esiste, infatti, il trading online ufficiale, cioè quello autorizzato dalla CONSOB, che è del tutto legale.

E poi esiste quello non autorizzato, che truffa le persone in difficoltà economiche, rubando i risparmi di una vita. Ecco perché bisogna fare attenzione alla truffa del momento che ci prosciugherà il conto in un istante e che ci farà passare brutti quarti d’ora.

Come riconoscere queste truffe

La prima cosa che dovrebbe farci insospettire è la promessa di guadagni facili. È impossibile che si materializzino davanti a noi enorme cifre di denaro, senza possedere conoscenze e giusti metodi.

Nessuno regala nulla, al massimo succede il contrario. Non facciamoci ingolosire dalle promesse di una valanga di soldi in arrivo, perché, con ogni probabilità, non guadagneremo nulla, ma perderemo anche quello che abbiamo sul conto. E per scoprire come difendersi dal SIM swapping, un’altra truffa telematica molto in voga, cliccare qui.