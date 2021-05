Quando si pensa alla possibilità di diventare vegetariani o vegani, ci sono diversi dubbi che ci impediscono di decidere.

Infatti, sono molte le voci che circolano circa i rischi e gli svantaggi di queste diete. Carenze vitaminiche, debolezza, il dover mangiare solo cibo insipido e poi, il fatto di non poter avere un bel fisico sodo e muscoloso.

Quest’ultima affermazione è del tutto errata. Infatti, è vero che se si segue una dieta vegetariana o vegana non equilibrata sarà molto difficile mettere su massa. Ma lo stesso avviene per una dieta onnivora non equilibrata.

Anzi, diversi studi dimostrano che togliendo o anche solo riducendo il consumo di carne, si hanno risultati migliori nello sport. Infatti, la carne è solitamente grassa e favorisce l’infiammazione, due cose che non vanno affatto di pari passo con l’allenamento.

È possibile essere vegetariani e sportivi senza effetti collaterali o perdere massa muscolare?

È possibile e infatti, esistono molti sportivi che seguono questo regime alimentare. Chi per essere più green, chi per motivi etici, chi proprio perché è una dieta sana e genuina, oggi sta diventando una scelta comune.

Da Lewis Hamilton, uno dei piloti più forti di sempre, a Carl Lewis, campione olimpico di salto in lungo e staffetta, sono moltissimi gli sportivi vegani. Tra questi, ricordiamo anche Massimo Brunaccioni, un bodybuilder italiano che in modo del tutto naturale ha raggiunto risultati eccezionali. Ad esempio, è stato al primo posto nell’International Natural Bodybuilding Federation.

Proteine vegetali

In generale, si cresce pensando che le proteine siano quasi esclusivamente contenute nella carne. Lo sanno tutti che anche i legumi contengono proteine, ma spesso si crede che ne contengano quantità ridicolmente basse. E invece no!

Oltre che nei legumi, anche cereali, soia, frutta secca e diverse verdure contengono le proteine e in concentrazioni anche maggiori a quelle della carne. Ad esempio, se la carne contiene circa 25 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto, la soia ne ha 36. Il parmigiano reggiano ne ha 33 grammi, i ceci 19, i fagioli 12 e così via.

Per cui possiamo decisamente affermare che è possibile essere vegetariani e sportivi senza effetti collaterali o perdere massa muscolare, sarà sufficiente seguire una dieta sana ed equilibrata.

