Se avete sempre desiderato tenere in casa delle piantine ornamentali, ma ogni volta le vostre piante vi lasciano troppo presto, non siete i soli. Tutti noi vorremmo un pezzo di natura in salotto. Ma la cura delle piante non è così semplice quanto sembri. Molte piante hanno bisogno di una certa quantità di luce, di spazio, di umidità e di nutrienti.

Se vi dimenticate sempre di posizionare le vostre piante alla luce, o non avete il tempo e gli strumenti giusti per trapiantarle, la pianta del buio è quello che fa per voi. La pianta del buio non ha bisogno di luce e di spazio.

Una pianta bella e robusta

Più che di una sola pianta, si tratta di una famiglia botanica, chiamata Aglaonema. Queste piante sono originarie dell’Asia sud-orientale, ma oggi sono diffuse in tutto il mondo come piante ornamentali.

E hanno delle caratteristiche che le rendono piante d’appartamento ideali per quelli di noi che non hanno il pollice verde.

Si tratta di piante di media dimensione. Molte specie non hanno fusto legnoso e sono striscianti o pendule. Le foglie sono molto colorate, con venature verdi e bianche.

Questa pianta infatti, ama gli ambienti in penombra o bui.

Ha bisogno di cure minime

Non solo non ha bisogno di molta luce, ma soffre se viene esposta alla luce diretta del sole. Inoltre, ama gli spazi stretti. Le sue radici, infatti, crescono meglio se sono molto vicine le une alle altre. Ciò avviene perché in natura queste piante sono abituate a crescere in ambienti piccoli, come fessure di rocce o tronchi di albero. La nostra pianta del buio starà comodissima in un vasetto anche piccolo, e non dovrete preoccuparvi di travasarla.

Inoltre, la pianta del buio non teme gli ambienti secchi, e anche per questo è molto adatta alle case. D’inverno, infatti, a causa del riscaldamento artificiale, le nostre case tendono ad avere un livello di umidità molto basso.

Un’unica accortezza: la pianta del buio teme il freddo. Non dovremmo esporla a temperature inferiori ai 15 gradi, o rischieremmo di danneggiare le sue foglie o farla morire.

Se non avete il pollice verde, questa è la pianta che fa per voi.