Nei millenni gli esseri umano hanno selezionato innumerevoli razze di cani. Oggi ne esistono di ogni forma e dimensione. Dai levrieri giganti ai minuscoli chihuaha. Esistono cani da guardia, da caccia, da compagnia, e persino cani senza peli, perfetti per gli allergici. E tutte queste razze di cane derivano da un unico animale: il lupo selvatico.

Ma forse non sapete che oggi esiste ancora una razza di cane quasi identica ai lupi. Si tratta del cane lupo cecoslovacco. Adottare un cane lupo cecoslovacco è come avere un lupo in salotto.

Da dove viene

Il cane lupo cecoslovacco è stato ufficialmente riconosciuto come razza solo nel 1989, ma la sua origine risale a molto prima.

Questa razza è stata infatti ‘creata’ nel 1955, incrociando esemplari di lupi selvatici con i pastori tedeschi. Tutti i cani lupi cecoslovacchi che vediamo in giro oggi, sono discendenti di soli quattro lupi vissuti in Cecoslovacchia negli anni ‘50. Questi quattro lupi si sono accoppiati con 48 pastori tedeschi, ed è così che è nato il cane lupo cecoslovacco.

Lo scopo degli allevatori era ottenere una razza di cane robusta da poter utilizzare per fare la guardia al confine cecoslovacco.

Ma oggi il cane lupo cecoslovacco è diffuso in tutto il mondo, e anche noi potremmo adottarne uno. Ma perché adottare un cane lupo cecoslovacco è come avere un lupo in salotto?

Il cane lupo cecoslovacco assomiglia moltissimo al lupo

Innanzitutto questo cane ricorda molto i lupi nell’aspetto. Il mantello è di colore grigio e argentato, proprio come quello dei lupi selvatici europei. Anche il muso ha la stessa forma di quella dei lupi, con orecchie piccole e occhi color ambra.

Ma il cane lupo cecoslovacco non assomiglia ai suoi parenti servatici solo nell’aspetto, ma anche nel carattere.

Proprio perché fino a poche generazioni fa i suoi antenati erano selvatici, il cane lupo cecoslovacco possiede un carattere molto indipendente. È uno dei cani più difficili da addestrare, e necessita di una mano ferma. Per questo adottare un cane lupo cecoslovacco è come avere un lupo in salotto. Ma una volta diventato nostro amico, saprà ricompensarci con più affetto e amore di molti altri cani.