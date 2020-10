La paura di una forte ricaduta della pandemia e di un ulteriore lockdown inizia a sortire gli effetti. La situazione grafica dei mercati è diventata preoccupante e a questo punto se non si assisterà a repentini rialzi dai livelli attuali, diventa davvero elevato il rischio di forti movimenti ribassisti. Siamo all’inizio di un forte ribasso sui mercati azionari? Potrebbe essere, ma prima di giungere a determinate conclusioni andiamo a fare delle valutazioni sugli attuali livelli di prezzo.

In questo momento le quotazioni sono le seguenti:

Dax Future

12.815

Eurostoxx Future

3.222

Ftse Mib Future

19.130

S&P 500

3.489 alla chiusura del 15 ottobre.

Dopo il forte ribasso di ieri ed il tentativo odierno di rimbalzo, cosa dobbiamo attendere nel breve termine? Quali valutazioni poter fare?

Il frattale di previsione annuale proietta un ritracciamento di un paio di settimane prima di nuovi rialzi di almeno un mese

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 9 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Queste previsioni vengono convalidate dagli attuali livelli di prezzo?

Siamo all’inizio di un forte ribasso sui mercati azionari?

Di seguito una mappa dei prezzi per definire la tendenza in corso e le possibili escursioni dei prossimi giorni.

Dax Future

Rialzi duraturi solo con la chiusura del 16 ottobre superiore a 13.136,5. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 16 ottobre superiore a 12.993.

Eurostoxx Future

Rialzi duraturi solo con la chiusura del 16 ottobre superiore a 3.277. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 16 ottobre superiore a 3.255.

Ftse Mib Future

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 16 ottobre inferiore a 19.025. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 16 ottobre superiore a 19.455.

S&P 500

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 16 ottobre inferiore a 3.326. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 16 ottobre superiore a 3.490.

Come regolarsi quindi? Per il Dax ed Eurostoxx, la tendenza è ribassista mentre per Ftse Mib ed S&P 500 è ancora in bilico. La chiusura odierna è importante in quanto detterà effetti per almeno tutta la prossima settimana.

Si procederà per step.