Manca davvero poco alle vacanze estive e per moltissime persone è giunto il momento di scegliere dove trascorrerle. Il nostro Paese è pieno di meraviglie naturali, arte e cultura e anche per questo è una delle mete di viaggio più ambite al Mondo. Tuttavia, chi quest’anno deciderà di allontanarsi un pochino dall’Italia potrà trovare altri posti magnifici. La Grecia è una delle destinazioni più amate da chi cerca belle spiagge e paesaggi splendidi, ma oggi vogliamo consigliare un viaggio diverso. Poco distante dalla nostra costa, c’è un’isola incantevole che ci permetterà di fare una vacanza davvero indimenticabile.

La perla dell’Adriatico

Al largo delle coste di Spalato, a solo un’ora dall’Italia si trova Lissa. In croato il suo nome è Vis ed è un luogo davvero ricchissimo di sorprese. Quest’isola affascinante e selvaggia si sviluppa su meno di 90 chilometri quadrati ed è il paradiso di chi ama praticare sport acquatici e trekking. Piccoli villaggi, spiagge mozzafiato e grotte si susseguono regalando a questo luogo un fascino davvero unico ed imperdibile.

Anziché in Grecia, ecco dove andare in vacanza per spendere poco anche ad agosto in quest’isola dalle spiagge paradisiache vicina all’Italia

Chi sceglie questa meta lo fa senza dubbio per il suo mare incontaminato e le spiagge lunghe e bianchissime. Alcune di esse si raggiungono facilmente a piedi o in macchina, mentre per altre è necessario farlo via mare. Tra le baie più amate ci sono Milna e Zaglav. Si trovano sulla costa meridionale dell’isola e sono tra le spiagge più belle dell’intera Croazia. Qui i fondali sono bassi e sabbiosi e le acque così azzurre e limpide da permetterci di vedere i pesci. Anche nei mesi estivi, queste spiagge sono poco turistiche e frequentate soprattutto dagli abitanti dell’isola.

Un’altra spiaggia dalla fantastica bellezza è Stiniva. Questa baia è circondata da chiare scogliere a strapiombo e il fondale è poco profondo. Pur non essendo attrezzata, questa spiaggia è amatissima e conosciuta ovunque per la sua incredibile bellezza. Esposta al sole al mattino, nel pomeriggio il sole oltrepassa le montagne regalando una piacevole ombra.

Komiza e la grotta azzurra

Komiza è una meta poco turistica ma dalla grande bellezza. Si tratta di una piccola cittadina circondata da baie incantevoli. Percorrere le sue viette ci offre uno spettacolo suggestivo e dall’atmosfera bohémienne. Questo piccolo villaggio di pescatori è disseminato di case di pietra che dal porto risalgono verso la montagna.

A soli 5 chilometri da Vis c’è Bisevo, una piccola isola abitata da una decina di persone. Una volta giunti qui non possiamo perderci la grotta azzurra situata sulla costa orientale. Un’apertura naturale sottomarina e la luce del sole regalano a questo luogo colori fantastici e un aspetto davvero magico.

Perché conviene

Anziché in Grecia, ecco dove andare in vacanza per risparmiare senza rinunciare a luoghi meravigliosi. Prenotando adesso possiamo trovare strutture a partire da circa 80 euro per notte anche ad agosto. Per raggiungere Vis dovremo prendere l’aereo fino a Spalato e poi raggiungere l’isola in traghetto o in catamarano. Anche i voli sono economici e potremo viaggiare partendo da 150 euro per voli diretti con destinazione Spalato.

