I piedi sono una delle parti più delicate del nostro corpo. Sono sempre a contatto con le scarpe e sono sottoposti a quotidiani stress che potrebbero rovinarli e renderli poco attraenti.

Per questo motivo è sempre molto importante curare la pelle dei nostri piedi durante tutto l’anno. Dobbiamo sempre rimuovere la pelle morta e mantenere la pelle idratata per evitare la comparsa di calli e duroni.

Se vogliamo ottenere risultati strabilianti senza andare dall’estetista, possiamo seguire dei semplici consigli. In questo modo la pedicure fatta in casa diventa un’esperienza indimenticabile con questo semplice consiglio per avere piedi morbidissimi.

Saranno lisci tutto l’anno con questo trucchetto

I piedi vanno sempre curati per evitare che diventino scuri, spessi e ruvidi. Dobbiamo fare attenzione alle scarpe che indossiamo e alla stoffa delle calze in modo da evitare traumi ai piedi. Dobbiamo sempre evitare che la sudorazione ristagni nelle calze e curare sempre l’igiene quotidiana. Prima di andare a dormire, assieme alla crema mani, dobbiamo ricordarci sempre di passare la crema sui piedi.

Se seguiremo questi consigli, i nostri piedi avranno sempre un bell’aspetto durante tutto l’anno, e non avremo bisogno di trattamenti d’urto una volta arrivata l’estate.

Ogni tanto, però, dovremmo concederci una pedicure profonda, che nutra più a fondo di quanto una crema idratante può fare. Ora vedremo un trucchetto semplice ed economico per ottenere piedi liscissimi a casa nostra grazie a un semplice ingrediente.

Una volta al mese dovremmo fare una pedicure profonda, utilissima e piacevole.

Dobbiamo inizialmente mettere a bagno i piedi nell’acqua tiepida, in modo che la pelle si ammorbidisca. Poi possiamo rimuovere la pelle morta servendoci di una raspa facendo molta attenzione ai talloni.

Ora possiamo prendere un blocchetto di paraffina solida e farla sciogliere a bagnomaria. Quando si sarà sciolta lasciamo che si intiepidisca e, con un piccolo pennello, possiamo applicarla sulla pelle dei piedi.

Ora la lasciamo in posa per una ventina di minuti, sino a che, raffreddandosi, non ritornerà allo stato solido. Adesso possiamo rimuovere la paraffina: i nostri piedi saranno morbidissimi e liscissimi come probabilmente non abbiamo mai sentito.

Se teniamo alla salute dei nostri piedi, dobbiamo sapere che anche le ciabatte hanno un ruolo importante per piedi morbidi e lisci. In questo articolo abbiamo visto quali ciabatte potrebbero essere la scelta migliore per avere la pelle sempre liscia e morbida.