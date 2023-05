La pasta ideale per una pancia piatta in poco tempo è giapponese: solo 20 calorie ogni 100 grammi!

La pasta ideale per una pancia piatta in poco tempo è giapponese - proiezionidiborsa.it

Quale pasta mangiare per perdere peso in vista della prova costume? Nella quantità giusta puoi sicuramente optare per il formato che preferisci. Tuttavia, esistono degli spaghetti giapponesi che contengono dalle 12 alle 20 calorie ogni 100 grammi. Scopri quali sono.

Siamo abituati a pensare che la pasta faccia ingrassare. Ciò non è completamente vero. Niente in sé fa ingrassare, purché mangiato nelle giuste quantità.

Per perdere peso è infatti importante impostare un deficit calorico, meglio se con l’aiuto di un nutrizionista. Tuttavia, alcuni alimenti possono aiutarci a saziarci di più assumendo meno calorie. La pasta ideale per una pancia piatta in poco tempo è giapponese e si chiama shirataki. È priva di glutine e ricca di fibre solubili, che ti aiuteranno a saziarti. Scopriamo più nello specifico di cosa si tratta e come viene fatta.

La pasta ideale per una pancia piatta in poco tempo è giapponese e si chiama shirataki

La shirataki è ottenuta da una radice di nome Konjac, costituita principalmente da acqua. Ecco perché contiene pochissime calorie, cioè dalle 12 alle 20 ogni 100 grammi.

È povera di carboidrati e ricca di sali minerali. Si presenta nella maggior parte dei casi sotto forma di spaghetti, simili ai famosissimi noodles. In commercio puoi trovarla secca o in ammollo, cioè all’interno di una vaschetta contenente acqua. In quest’ultimo caso, una volta aperta potrebbe presentare del cattivo odore, che sparirà facilmente quando la scolerai e risciacquerai. Quindi, se vuoi evitare quest’incombenza è meglio comprare un pacco di pasta secca.

Difficilmente la troverai al supermercato, ma per fortuna puoi acquistarla su Amazon in diversi formati. Un pacco di 150 grammi di questi spaghetti giapponesi costa circa 4 euro. Quindi, il prezzo per un chilo di shirataki è di 15,79 euro. Ricorda, però, che può variare a seconda della marca che hai scelto di comprare.

Come prepararla

Questo particolare tipo di pasta si presta a diversi tipi di condimento. In molti, tuttavia, optano per saltarla in padella con verdure e gamberi.

Se vuoi, puoi anche provare ad insaporirla con un po’ di salsa di soia. C’è anche chi la prepara usando i piselli al posto delle verdure e aggiungendo anche dello zafferano. Insomma, la shirataki si presta alla preparazione di piatti gustosi e con pochissime calorie. Come sempre, bisogna fare attenzione a non esagerare con le dosi.

Lettura consigliata

Come vestirsi per sembrare più magre e alte? Grazie a questi imbattibili trucchi delle dive senza usare i tacchi