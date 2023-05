Cambio di stagione e guardaroba nel caos? Ecco come avere armadi profumatissimi prima di mettere via i maglioncini

Meteo incerto e cambio di stagione ancora a metà? È finalmente arrivato il momento di tirare fuori i vestiti più leggeri, ma che fare con l’armadio? Se vuoi averlo profumato e in ordine, ecco qualche suggerimento!

Per evitare che l’armadio abbia un cattivo odore non basta pulirlo e igienizzarlo alla perfezione Quante volte ti sarà successo di aprire le ante del guardaroba e non sentire profumo di pulito. Eppure, fai sempre attenzione a riporre tutto alla perfezione dopo aver lavato e stirato i capi. È sicuramente importantissimo lavare tutti i capi, ma anche sciarpe, foulard e cappelli. Esistono dei trucchi per lavare tutto in lavatrice risparmiando sulla lavanderia, ma fai attenzione a seguire le indicazioni in etichetta. Ma una volta pensato ai capi pesanti, cosa fare con il resto del guardaroba?

Paura della puzza di chiuso e di muffa: ecco un rimedio della nonna

Prima di tutto, puoi sfruttare le bustine di gel di silice che trovi un po’ in tutte le confezioni di scarpe o borse. Ideali per assorbire l’umidità, ti aiuteranno a ridurre l’odore di muffa nell’armadio. Dopodiché, controlla bene il retro e il pannello posteriore del tuo armadio. È possibile che ci sia qualche infiltrazione o ci sia stato poco ricircolo di aria nella stanza. Pulisci l’eventuale residuo nero e fai arieggiare per farlo asciugare completamente. Se necessario, accendi l’aria condizionata in modalità deumidificatore per accelerare il processo. Ora puoi pensare a mantenere l’odore di pulito e a profumare tutto l’armadio, come? Usa la verbena odorosa, un’erba perenne dalle foglie profumatissime tant’è che veniva usata per le fragranze. Fai essiccare le foglie e riponile in vari sacchettini che poi devi posizionare in punti strategici.

Cambio di stagione e guardaroba nel caos, un trucco per organizzare tutto

Per cominciare procurati delle scatole rigide o morbide per riporre tutti i capi che non utilizzerai. In questo non solo sarà tutto organizzato e in ordine, ma eviterai anche che prendano polvere e facciano puzzare l’armadio. Approfittane per fare

decluttering di vestiti che non metti più e occupano solo spazio. Compra delle grucce tutte uguali, meglio se sottili, così guadagnerai spazio e piega i jeans sui ripiani. Magliettine e camicette stanno meglio appese, sia per questioni di spazio sia per evitare che si stropiccino.

E le scarpe? Se puoi conserva le vecchie scatole per metterci le scarpe da mettere via. Per i nuovi sandali estivi, invece, puoi creare una scarpiera fai da te per evitare di lasciarli a terra. Ti sorprenderà sapere che con materiali riciclati si possono creare scarpiere di design risparmiando un sacco di soldi. Quindi se sei alle prese con il cambio di stagione e guardaroba nel caos ecco qualche suggerimento utile. Sperando che non servano più i capi d’abbigliamento pesanti, ora sarai pronta a goderti la bella stagione!