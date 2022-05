Gli ingredienti di stagione ci permettono di portare gusti nuovi e freschi sulla tavola. Questo, infatti, è il momento di sbizzarrirsi creando piatti a base di fagiolini, fave, finocchietti e asparagi. A questa categoria, però, appartengono anche verdure che siamo abituati a vedere tutto l’anno, ma che in periodo primaverile potrebbero essere più fresche. Questo è il caso delle zucchine, protagoniste di un gran numero di piatti grazie alla loro dolcezza che le rende molto versatili.

Consumarle fresche vuol dire anche approfittare di buona parte delle sue vitamine e minerali. In più, consumandole subito eviteremo anche di trovare esemplari amari.

Mettere le verdure sul piatto comunque non ci costringe a rinunciare al nostro lato più goloso. Ecco perché, se le associamo alla pasta, potremmo aggiungere anche qualche latticino per renderla cremosa e invitante. Completare l’opera con il forno aggiungerà anche la croccantezza per un piatto completo da leccarsi i baffi.

Ingredienti

Paccheri 320 g;

zucchine 300 g;

aglio 1 spicchio;

parmigiano reggiano dop 50 g;

Leerdammer 200 g;

panna fresca liquida 200 g;

olio extravergine d’oliva q.b.;

peperoncino fresco 1;

menta q.b.;

timo q.b.;

sale fino q.b.

La pasta al forno non è solo al sugo ma diventa cremosa e filante anche con questa verdura di stagione

Innanzitutto, occupiamoci delle zucchine lavandole e rimuovendo le estremità con un coltello. Dopodiché, usiamolo per affettarle creando rondelle di circa mezzo centimetro. Per essere più precisi e fare più in fretta, possiamo sempre ricorrere a una mandolina.

Riscaldiamo una padella e versiamoci dentro un filo d’olio per poi aggiungere aglio e peperoncino. Lasciamo che questi insaporiscano l’olio per pochi minuti per poi aggiungere anche le zucchine. Saltiamole in padella a fiamma alta per circa 5 minuti. Poi, aggiustiamo di sale e aggiungiamo le erbe tritate. Togliamo aglio e peperoncino e passiamo alla fase successiva.

Mettiamo metà delle zucchine in un frullatore insieme a un altro po’ di olio ed erbe aromatiche e attiviamolo. Continuiamo a lavorarle sinché non saranno divenute una crema piuttosto liscia.

Mettiamo da parte la crema e versiamo nel mixer il parmigiano grattugiato e la panna liquida. Attiviamo il macchinario per qualche minuto sinché i due ingredienti si saranno ben amalgamati. Saliamo, pepiamo e mettiamo da parte.

Cuociamo la pasta

Nel frattempo, mettiamo l’acqua della pasta a bollire e scoliamola quando è ancora al dente. Trasferiamola direttamente in una pirofila, insieme alla crema di zucchine e a un cucchiaio di acqua di cottura. Aggiungiamo il Leerdammer grattugiato e le zucchine rimaste intere.

Ora, aggiungiamo la crema di parmigiano e mescoliamo bene il tutto. Copriamo la superficie con dell’altro formaggio grattugiato e inforniamo a 210 ° per 5 minuti. In questa fase, impostiamo il forno in modalità statica per poi spostarlo a grill per altri 5 minuti.

Il risultato sarà una pasta croccante in superficie e cremosa e filante all’interno. Abbiamo quindi provato che la pasta al forno non è solo al pomodoro ma può diventare molto di più anche grazie a un solo ingrediente di stagione.

