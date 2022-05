I metodi naturali per fare le pulizie di casa sono quasi diventati una moda. Ci divertiamo a scoprire nuovi modi di utilizzare gli ingredienti della nostra dispensa per pulire le fughe dei pavimenti o la tazza del water. Non parliamo, poi, di quando possiamo riutilizzare qualcosa che pensavamo di dover buttare per far brillare la nostra casa.

In questo senso, i campioni delle pulizie naturali sono essenzialmente tre: l’aceto, il bicarbonato e il limone. Non sono certo gli unici, considerato che ce ne sono altri come il sale o il cremor tartaro. In ogni caso, ricorrendo a questi metodi non stiamo facendo solo un favore all’ambiente ma anche al nostro portafoglio. Basti pensare a quanto poco costa un limone in confronto ai soliti prodotti per le pulizie. Senza contare che possiamo anche crescere il limone in casa, sul terrazzo o in giardino, magari concimandolo con un altro prodotto di scarto.

Ma come possiamo utilizzare il limone per le pulizie di casa e, soprattutto, perché dovremmo?

Perché usarlo

Il limone ha una composizione che gli permette di essere uno sgrassante naturale. Pare abbia addirittura proprietà antibatteriche, oltre a quelle detergenti.

Tutto ciò è dovuto soprattutto al suo pH acido, che attacca lo sporco senza la maggior parte dei materiali. Infatti, possiamo utilizzarlo senza remore sulla ceramica, sull’acciaio e sulla plastica, mentre dovremmo fare attenzione sul marmo.

Il limone non solo non inquina e pulisce le superfici, ma dona anche un piacevole profumo di pulito alla casa. Quindi, quando ci regalano dei limoni o ce ne rimane una parte tagliata in frigorifero, mettiamola a buon uso. Ad esempio, potrebbe essere molto utile per pulire il microonde, un elettrodomestico in cui vorremmo evitare di utilizzare prodotti chimici.

Invece di buttarlo utilizziamo il limone avanzato per pulire il microonde in 5 minuti

In una ciotola adatta al microonde versiamo mezzo litro d’acqua e 5 cucchiai di succo di limone. Aggiungiamo anche un cucchiaio di acido citrico e mescoliamo. Inseriamo la ciotola scoperta all’interno del microonde e impostiamo la temperatura massima. Lasciamolo andare per circa 5 minuti, poi aspettiamo qualche minuto. A questo punto, apriamo lo sportello e rimuoviamo la ciotola. Utilizziamo un panno pulito per rimuovere il vapore che si sarà accumulato sulle pareti interne dell’elettrodomestico. In questo modo, riusciremo a rimuovere anche lo sporco con una sola passata.

Quindi, invece di buttarlo utilizziamo il limone in questo modo e il nostro microonde profumerà sempre di pulito.

