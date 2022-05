Quando arriva una nuova stagione è importante accoglierla anche sulla tavola. In questo modo riusciremo a risparmiare e a stare meglio. Non si tratta solo di mangiare cibi più freschi e buoni, ma anche salutari. Ecco perché in questo periodo dovremmo mettere nel carrello legumi freschi come fave e piselli.

Questi ultimi, in particolare, possono diventare i protagonisti di un gran numero di ricette, non come un semplice contorno saltato in padella. Non solo, ma i piselli sarebbero anche utili per contrastare diabete e colesterolo.

Da non sottovalutare, però, sono i fagiolini. Ecco perchè oggi vedremo insieme una fantastica ricetta che li vede protagonisti.

Ingredienti

Fagiolini 600 g;

pinoli 20 g;

olio extravergine d’oliva 40 g;

aceto di mele 40 g;

zucchero di canna 30 g;

sale fino 10 g.

Come cucinare i fagiolini di stagione in pochi minuti non solo bolliti o in padella

Cominciamo rimuovendo le estremità dei fagiolini spezzandole con le mani o con l’aiuto di un coltello. Per risparmiare tempo, possiamo pareggiare un’estremità di tutti i fagiolini e tagliarla tutti insieme e così anche per l’altra. Poi, laviamo bene i fagiolini sotto l’acqua.

Mettiamo dell’acqua in una pentola e, quando avrà raggiunto il bollore, mettiamoci dentro i fagiolini insieme a poco sale. Lasciamoli cuocere dai 10 ai 15 minuti, a seconda delle dimensioni dei fagiolini. Dipende anche dalla consistenza che vogliamo raggiungere, che potrebbe essere morbida o croccante.

La cosa importante, però, è sottoporre i fagiolini a uno shock termico. Mettiamo dell’acqua ghiacciata in una ciotola e immergiamoci direttamente i legumi dopo averli scolati. Questo ci permetterà di conservare il loro colore brillante.

Scoliamo nuovamente i fagiolini e trasferiamoli in una padella calda insieme a un filo d’olio. Facciamoli saltare un paio di minuti per poi aggiungere lo zucchero di canna. Questo potrebbe sembrarci strano, ma è uno dei due componenti che darà il sapore particolare la piatto.

Ora, infatti, dobbiamo aggiungere l’aceto di mele, facendolo sfumare. Aggiungiamo un pizzico di sale e facciamo addensare il liquido, che finirà per ricoprire i nostri fagiolini con una crema agrodolce.

In un padellino o in forno tostiamo i pinoli per pochi minuti e a fiamma bassa. Quando saranno diventati croccanti, allora mettiamoli insieme ai fagiolini.

Possiamo servirli caldi, tiepidi o anche freddi, perfetti per una giornata primaverile o estiva. Ecco, quindi, spiegato come cucinare i fagiolini in modo veloce e originale.

