Nel nostro intestino abitano batteri che sono fondamentali per il benessere dell’intero organismo. Si tratta di milioni di batteri “buoni”, che servono a contrastare quelli “cattivi”, assicurando tutte le funzioni fisiologiche. Contribuiscono a evitare la comparsa di malattie, favoriscono la digestione, producono vitamina B12 e K, aiutano ad assorbire i vari alimenti.

Quando l’equilibrio di questa flora intestinale è compromesso e i batteri buoni scarseggiano, sorgono i primi sintomi. Il primo segnale è lo stomaco gonfio, ma possono giungere anche colite, diarrea, insonnia e stanchezza. Per questo, non bisogna sottovalutare il problema ma, dopo un’attenta diagnosi da uno specialista, intervenire prima possibile. Spesso, oltre a specifici medicinali, è consigliabile anche avere un’alimentazione sana e specifica, per ripristinare l’equilibrio. Infatti, pochi sanno che bastano questi cibi per riequilibrare velocemente la flora intestinale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alimenti probiotici

I probiotici, sono microrganismi che interagiscono positivamente con i batteri che popolano il nostro intestino, per questo sono adatti a riequilibrare la flora. I cibi probiotici, che contengono questi microrganismi, sono quelli fermentati. Per una buona pulizia intestinale, sotto consiglio medico, possiamo mettere in tavola alcuni alimenti specifici. Rientrano in questa categoria: riso, yogurt, miso, crauti, kefir.

Tutti alimenti ricchi di vitamine, poco calorici, se mangiati nelle giuste dosi. Per un effetto potenziato, associare i cibi probiotici con quelli prebiotici, ricchi di fibre. Se mangiamo uno yogurt, in questo caso, potremmo unire anche della frutta, per avere dei benefici sull’organismo. A causa di altri fattori, relativi alla vita quotidiana, per ristabilire l’equilibrio, a volte è indispensabile assumere anche integratori adatti.

Altri cibi comuni possono essere utili a potenziare la flora intestinale. Ad esempio, possiamo aggiungere nella nostra tavola: le verdure fresche a foglia, i cereali integrali, i semi oleosi, i legumi, i mirtilli, le mele. Oltre ad essere utili all’equilibrio intestinale, questi alimenti aiutano ad abbassare il tanto temuto colesterolo alto. Invece, non è opportuno mangiare prodotti confezionati altamente raffinati, grassi saturi, che possono peggiorare la situazione. In tutti i casi, prima di improvvisare diete e acquistare farmaci, bisogna assolutamente chiedere consiglio ad un esperto.

Pochi sanno che bastano questi cibi per riequilibrare velocemente la flora intestinale e potenziare le difese immunitarie.