Avere punti del corpo particolarmente screpolati e secchi non è un problema così isolato, soprattutto quando arriva il freddo. Ci sono zone, poi, particolarmente sensibili o soggette a questo genere di fenomeno, come gomiti e talloni.

Esistono diversi livelli di gravità, spesso dovute ai livelli di stress molto alti o a patologie di vario genere. Ma i fattori scatenanti possono anche essere docce con acqua troppo calda, disidratazione, mancanza di vitamine, contatto con prodotti chimici o indumenti sintetici.

Nel caso dei piedi, tenere per troppo tempo le scarpe chiuse potrebbe provocare una pelle eccessivamente secca. A livello estetico, i punti screpolati non sono per niente belli da vedere, ma è anche importante capirne le cause. Idratare sicuramente potrebbe essere d’aiuto a mantenere liscia e morbida la pelle, sia bevendo molta acqua, sia applicando creme particolarmente efficaci.

Talloni e gomiti mai screpolati con questa delicata ricetta super idratante e nutritiva

In commercio troviamo svariate creme specifiche per questo problema, molte sono a base di olio d’oliva, visto le qualità idratanti che possiede. Ma a volte i costi non invogliano ad acquistare, in questi casi possiamo rimediare realizzando una crema fai da te con prodotti naturali al 100%.

L’olio d’oliva contiene dei preziosi nutrimenti e acido oleico, adatti a rendere la pelle vellutata. Ha proprietà idratanti, antiossidanti, è ricco di vitamine, combatte i radicali liberi e rigenera l’epidermide. Per questi motivi è l’ingrediente ideale da inserire nella ricetta casalinga, insieme ad altri due elementi. Il talco ha proprietà lenitive, contrasta le irritazioni e protegge le zone delicate del corpo.

Per avere talloni e gomiti mai screpolati con questa delicata ricetta super idratante e nutritiva serviranno:

50 gr di borotalco;

30 ml di olio d’oliva;

2 gocce di olio essenziale alla lavanda.

Mescolare bene in una ciotola gli ingredienti fino a formare una pappetta, a “occhio” aggiungiamo più olio o talco per arrivare alla consistenza giusta. Spalmiamo dolcemente il composto nei punti critici screpolati, anche nelle mani, fino al completo assorbimento. Potremo anche prepararne in più, basterà poi conservare la crema in un contenitore ermetico in un luogo chiuso, per massimo un mese.

Rimedi naturali

Esistono diversi elementi naturali da poter sfruttare per avere la pelle idratata e liscia, molti li troveremo già in dispensa o in frigorifero. Alcuni serviranno a esfoliare la zona screpolata, come il limone, l’arancia e lo zucchero, da strofinare su talloni e gomiti. Oppure potremo creare delle maschere nutrienti a base di yogurt e avocado, da lasciare in posa per circa 30 minuti, per lasciare la pelle idratata e fresca.