I servizi streaming propongono una così ricca offerta di serie e film da vedere che non è difficile perdere l’orientamento. Ci sono serie per tutti i gusti, dai drammi alle commedie passando per l’azione e per l’animazione. Ci sono serie adatte ai più grandi e quelle dedicate esclusivamente ai più piccoli.

Oggi conosceremo una serie che invece va bene per tutte le età, grazie alla sua simpatia e ai suoi toni leggeri. Andiamo quindi a scoprire la nuovissima serie Netflix che siamo sicuri ci sorprenderà e ci riporterà addirittura nel passato.

Tutto parte da un prodotto di culto

Oggi facciamo la conoscenza di una serie animata uscita un paio di settimane fa su Netflix. Si chiama La serie di Cuphead! ed è l’adattamento di un celebre videogioco che ha fatto parlare di sé qualche anno fa.

Andiamo con ordine: il videogioco “Cuphead” è uscito nel 2017 e ha subito sorpreso tutti gli appassionati. Si tratta di un bellissimo gioco d’azione, nel quale si interpreta un simpaticissimo personaggio che ricorda un po’ Topolino, ma con una tazza al posto della testa (“tazza” si dice appunto “cup” in inglese, mentre “head” è la testa).

Il gioco è molto divertente, ma ciò che ha sorpreso davvero è il suo stile grafico: esso è infatti ispirato ai vecchi cortometraggi animati degli anni trenta. Per questa ragione i personaggi di Cuphead ricordano piuttosto da vicino le prime creazioni di Walt Disney.

La nuovissima serie Netflix che sta appassionando adulti e bambini con umorismo e azione

La bellezza di Cuphead ha permesso a questo titolo di avere un successo enorme, che ha lasciato a bocca aperta tutti i videogiocatori.

Siccome tutti hanno adorato il gioco, Netflix ha subito fiutato l’opportunità di produrre un cartone animato che si ispirasse ad esso. Il prodotto finito, che come dicevamo si chiama La serie di Cuphead!, sta avendo ottimi riscontri.

Si tratta di una serie che strizza l’occhio al gioco originale, ovviamente, ma anche ai vecchi cartoni animati del passato. Insomma, ci permette davvero di tornare un indietro nel tempo, negli anni d’oro dell’animazione americana.

La trama è semplice e un po’ folle: Cuphead e suo fratello Mugman si trovano a fare un torto al Diavolo (in questa serie anche lui è molto buffo), che quindi inizierà a dar loro la caccia. Inizieranno così delle simpatiche disavventure per i due protagonisti, che intratterranno in maniera leggera e simpatica tutta la famiglia.

Approfondimento

