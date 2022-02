Dopo la lavatrice il più grande aiuto che una donna può avere in casa è la lavastoviglie. Questo elettrodomestico è divenuto ormai indispensabile per il tipo di vita che conduciamo, ma potrebbe far salire di molto i consumi di acqua ed elettricità. Sarebbe meglio imparare ad usarla correttamente al fine di evitare inutili sprechi. Il problema che più ci poniamo risiede nella scelta del ciclo di lavaggio giusto.

Come utilizzarla al meglio

Sarebbe buona norma usare delle accortezze prima di lavare con questo elettrodomestico.

Innanzitutto, sarebbe meglio utilizzare la lavastoviglie a carico completo. Inoltre piatti, pentole e posate dovrebbero essere lasciati in ammollo per ammorbidire i residui del cibo prima di caricarli dentro i ripiani.

Questa operazione si rivelerà fondamentale per poter scegliere un lavaggio più veloce e a basse temperature. Eviteremo molti sprechi tutelando il nostro portamonete.

Un ciclo a 45° infatti sarebbe il lavaggio ideale sia in senso di tempistiche che di pulizia generale.

L’inconveniente si crea ogni qualvolta abbiamo cucinato pietanze molto ricche e grasse. Esse non solo hanno bisogno di essere pretrattate prima di finire nei ripiani della lavastoviglie, ma dovrà essere utilizzato anche un lavaggio ad alte temperature. Quest’ultimo normalmente è composto da un ciclo di almeno 60° o 70° e un’asciugatura interna con il vapore.

Quindi i consumi della lavastoviglie saliranno senza possibilità di scampo. Motivo per cui sarebbe meglio usare questo tipo di lavaggio solo in casi eccezionali, cioè solo per piatti e pentole con un grasso apparentemente invincibile.

È questo il tipo di lavaggio giusto da usare in lavastoviglie per consumare meno e avere piatti e stoviglie pulitissime

Il lavaggio eco potrebbe rivelarsi un ottimo compromesso tra un lavaggio veloce e uno più intenso. Oltre a poterlo utilizzare tutti i giorni, i piatti sarebbero sgrassati e pulitissimi al pari di un lavaggio intensivo. È consigliabile anche in questo caso che le stoviglie non siano troppo sporche e grasse e che le posate siano pretrattate. Però di una cosa saremo certi, che con questo ciclo andremo a risparmiare sull’energia elettrica in quanto in molti modelli il lavaggio eco non comprende l’asciugatura. Quindi non utilizzando questa funzione prevista dal nostro elettrodomestico come per gli altri lavaggi, andremo a risparmiare anche sull’energia elettrica assicurandoci un pulito perfetto in ogni caso.

Dunque, ora sappiamo che è questo il tipo di lavaggio giusto per risparmiare e non sprecare acqua e detersivi quando usiamo la lavastoviglie.