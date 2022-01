Quando fuori fa freddo, è bene stare a casa e guardarsi un bel film. Per fortuna ce ne sono per tutti i gusti. Commedie romantiche, film d’azione, horror, pellicole d’autore, insomma basta fare zapping in TV oppure entrare su una piattaforma streaming e si apre un mondo di cose da guardare.

Oggi diamo un consiglio adatto a tutti, sia adulti che bambini, indicato appunto per tutta la famiglia. Si tratta di una pellicola con un protagonista molto famoso e soprattutto molto amato. Dunque, ecco quale film guardare per una serata di divertimento ed azione per tutta la famiglia.

La grande storia d’animazione

Oggi conosciamo le avventure di uno dei ladri gentiluomini più famosi che ci sono, ovvero Lupin III. Questo personaggio, ispirato al celebre Arsenio Lupin, è protagonista di film e serie TV animate che hanno conquistato milioni di appassionati. In particolare, oggi ci concentriamo su uno dei suoi film più celebri, ossia Lupin III – Il castello di Cagliostro, il secondo lungometraggio a lui dedicato.

Si tratta di una pellicola animata del 1979, scritta e diretta da una leggenda del cinema giapponese, ossia Hayao Miyazaki. Miyazaki è famoso per essere il regista di capolavori come Porco Rosso e La città incantata, e qui racconta una storia legata al celebre ladro.

Ecco quale film guardare per una serata di divertimento ed azione per tutta la famiglia

La storia parla di Lupin, che insieme al suo fidato amico Jigen ruba del denaro dal caveau del casinò di Monte Carlo. Quando si rende conto che questo denaro è falso, decide di cercare il falsario e scopre che si trova proprio nell’arciducato di Cagliostro. Qui iniziano le peripezie di Lupin, in un tripudio di azione e grandi emozioni. Ad accompagnare Lupin e Jigen ci saranno gli altri famosissimi personaggi, ovvero Goemon, Fujiko e lo sfortunato ispettore Zenigata.

Inizialmente, questo film non ha avuto un grande successo commerciale, ma è stato subito adorato da tutti i critici. Nel tempo, però, è stato rilasciato in tanti cinema in giro per il Mondo e pian piano è diventato un grande cult. Inoltre, questa pellicola è stata di grande ispirazione per molte persone che lavorano nel cinema. Si dice che anche gli animatori della Disney e della Pixar abbiano preso esempio dal Castello di Cagliostro per i loro film.

