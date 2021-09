Ormai i videogiochi e le console disponibili sul mercato sono davvero tantissimi. Quello che nasce come un semplice passatempo tra gli anni ’70 e ’80 ora per alcuni oggi è proprio un lavoro. Folle di ragazzini tentano la fortuna come gamer professionista. Basta dare uno sguardo ai canali più popolari di YouTube della categoria per farsi un’idea dei numeri. Riprendersi mentre si gioca ai videogiochi e caricare i video paga e anche profumatamente.

Professionale o no la postazione è importante

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Che si tratti di un vero e proprio lavoro o che si giochi solo per passione, la postazione è molto importante. Sia a livello organizzativo, per disporre alla perfezione monitor e console, sia per il benessere fisico, visto che si passano tante ore davanti allo schermo. È così che nascono le varie poltrone da gaming, le cuffie con microfono integrato e altri complementi arredo.

La nuova linea IKEA disponibile dall’1 ottobre farà impazzire gli amanti dei videogiochi

Questi mobili e accessori sono spesso molto costosi oltre che non semplici da reperire. Finora era possibile trovare qualcosa su Amazon e in pochi altri negozi online. Qualche negozio fisico di videogiochi aveva anche la sezione dedicata alla postazione gaming. Ma spesso si trattava di negozi nelle grandi metropoli e non alla portata di tutti.

Ecco che IKEA crea la linea gaming

Finalmente il colosso svedese entra nel mondo del gaming per far risparmiare anche i principianti. Nasce così la collaborazione con il marchio Republic of Gamers (ROG). Con prezzi davvero accessibili si potrà acquistare una postazione gaming con tutto l’indispensabile.

Troviamo set già predisposti o mobili da combinare ad un prezzo molto contenuto rispetto ai competitor. Sicuramente un incentivo in più per chi vuole avvicinarsi a questo mondo senza spendere cifre esorbitanti.

Basti pensare che una sedia base parte da circa 55 euro, un prezzo ben più basso di quello di altre aziende. Ad esempio, una sedia Corsair parte da 250 euro circa, oppure una SONGMICS da 116 euro circa sul sito del produttore ma è possibile trovarla a 100 euro circa su Amazon.

Insomma, prezzi assolutamente convenienti per entrare in questo mercato.

Sarà possibile acquistare set completi anche di cassettiera per meno di 300 euro. Saranno anche disponibili pannelli da appendere, tappetini mouse, la luce ad anello per le riprese. Insomma da ottobre anche chi si sta avvicinando a questo mondo potrà mettere su una postazione a regola d’arte. E da qui coltivare il proprio sogno di diventare un gamer professionista. Oppure semplicemente divertirsi a giocare al proprio videogioco preferito in totale comodità.

Ecco che la nuova linea IKEA disponibile dall’1 ottobre farà impazzire gli amanti dei videogiochi. È possibile consultare il catalogo online e aggiungerlo alla lista degli acquisti. Così dopo il lancio potremo comprare tutto quello che vogliamo e aspettare che arrivi direttamente a casa nostra.

Approfondimento

5 passi per iniziare a guadagnare soldi facendo video su YouTube