La nuova french manicure che sta facendo impazzire tutte perché è perfetta anche per le feste

Scopriamo di quale colore fare le unghie per Natale o Capodanno oltre al solito rosso più una tendenza manicure che sta conquistando le over 50.

Curare il proprio aspetto estetico è un passaggio fondamentale nella routine giornaliera, anche e soprattutto durante la stagione invernale. Il freddo e il maltempo, infatti, sono alla base di problematiche più o meno importanti ai danni di cute e chioma. Pensiamo ad esempio ai capelli ricci, in questo periodo più inclini al crespo: in ogni caso, bastano piccoli accorgimenti per averli sempre morbidissimi e luminosi. Ma se sfoggiare un’acconciatura ordinata potrebbe sembrare un semplice vezzo, è ben diverso il caso delle mani secche e screpolate.

Non solo sono antiestetiche, ma indubbiamente sono anche fastidiose perché secchezza e rossore portano molto spesso a prurito e conseguenti tagli. Tuttavia, basterebbe ricordarsi di mettere frequentemente la crema per avere mani sempre morbide e idratate. Detto questo, il discorso cura delle mani riguarda inevitabilmente anche le unghie, che, come la cute, risentono di una certa fragilità durante i mesi freddi.

Senza contare che, in previsione delle feste, è quasi d’obbligo pensare alla manicure che dà quel tocco immediatamente più glamour al look. Se siamo appassionate del genere, non possiamo perderci la nuova french manicure che sta facendo impazzire tutte. Perché è semplicissima ma raffinata al tempo stesso.

Ballerina slipper nail

La tendenza del momento è quella delle ballerina slipper nail, ovvero le unghie dalla forma affusolata e perfettamente limate all’estremità. Questo tipo di forma ricalca appunto quello delle iconiche scarpette da danza, così come il colore che le caratterizza: il rosa lattiginoso. Inoltre, non è necessario avere le unghie molto lunghe per questo tipo di manicure, che fondamentalmente è portabilissima anche con quelle più corte.

Le declinazioni delle ballerina slipper nail sono diverse e comprendono sia la più classica versione french che colori più sgargianti o dettagli preziosi. Tutto dipende chiaramente dalla nostra personalità e da come ci sentiamo più a nostro agio, se con una manicure più minimal o una più evidente.

La nuova french manicure che sta facendo impazzire tutte più tanti consigli per le feste

Detto questo, le ballerina nails non sono l’unica alternativa in previsione della festa più amata dell’anno. È questo il momento di andare alla ricerca delle più belle manicure da sfoggiare alle grandi tavolate pronte a riunire amici e parenti. Sicuramente, il colore principe è il rosso, che domina incontrastato da anni tanto negli addobbi quanto nella moda natalizia. Si può puntare sul colore pieno oppure accostarlo ad altre tonalità, tra cui spicca il mix per eccellenza, ovvero quello con l’oro glitterato. Ma lo stesso rosso può essere scelto nella sua versione glitterata e paillettata, oppure può combinarsi con il bianco stile bastoncini di zucchero.

Chi invece teme che strass e brillantini vari possano risultare troppo dirompenti, può utilizzarli solo per rifinire in punta unghie dal finish trasparente. Ma c’è spazio anche per chi non ama le classiche combinazioni natalizie a base di rosso, oro, argento, blu o verde. Ed ecco allora che si può optare per altri match interessanti, come quello tra rosa e grigio o spostare l’attenzione su nuances neutre. In quest’ultimo caso, possiamo comunque aggiungere il tocco natalizio decorando le unghie più chiare con l’iconico e delizioso omino di pan di zenzero.