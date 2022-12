Ecco come vestirsi al primo appuntamento per un caffè o aperitivo e fare colpo all’istante

Come vestirsi al primo incontro con un uomo scegliendo l’outfit adatto per attirare l’attenzione ed essere attraenti.

Conoscere tante persone ci permette di instaurare a volte dei legami profondi. Tanto che siamo disposti a concedere un appuntamento a chi ci sta particolarmente a cuore. Il primo incontro galante è un momento che andrebbe vissuto con pieno romanticismo. Ma per fare bella figura bisognerà pensare anche all’outfit. Il modo in cui ci vestiremo potrebbe dipendere anche dalla stagione in corso.

Per esempio, ora che siamo quasi in inverno una sciarpa maxi indossata a modo potrebbe farci apparire più trendy che mai. Tuttavia, la tensione potrebbe salire e la scelta rivelarsi più ardua del previsto. In queste situazioni non resta che affidarsi ai consigli del web. Cosicché non potremo sbagliare e presentarci al rendez-vous in maniera impeccabile.

Ecco come vestirsi al primo appuntamento e non sbagliare

Potrebbe essere la classica cena, magari al lume di candela. Ma ci si potrebbe anche trovare in un bar, per fare un aperitivo. Fatto sta che un look d’effetto è importante per fare una prima buona impressione a chi ci sta davanti. Ci sono alcuni pezzi nel guardaroba che non possono mancare, perché adatti in molte occasioni. Il primo suggerimento che vogliamo dare, in ogni caso, premia la semplicità. Un tradizionale paio di jeans, che in caso di emergenza potremmo stringere con qualche trucchetto, potrebbero essere la scelta perfetta nei momenti di indecisione. In base al clima potremmo abbinarli a una shirt bianca, oppure a un maglioncino e delle comode sneakers ai piedi. Se l’appuntamento dovesse essere serale, però, meglio una blusa o una camicetta elegante, con un delizioso paio di tacchi che sprigioni sensualità.

Una buona via di mezzo tra brio e raffinatezza lo donano invece le stampe floreali. Molte le indossano solamente durante la bella stagione, quando in realtà sarebbero indicate tutto l’anno. Ciò che fa la differenza non sono i motivi, ma piuttosto i tessuti. Se in primavera opteremo per capi leggeri, in periodo invernale converrà coprirsi con un bell’abito midi fino al ginocchio. Anche un modello col collo in stile dolcevita non sfigura in queste occasioni. Completiamo l’abbigliamento con degli stivali per gli abiti più lunghi, o delle splendide décolleté per quelli corti. E non scordiamoci un cappotto grande e soffice che sappia riscaldarci a dovere.

L’abito nero è immancabile

Se i dubbi sorgono, c’è una certezza che li scioglierà tutti definitivamente: il tubino nero. È un pezzo che ogni guardaroba dovrebbe avere l’onore di ospitare, perché chic e allo stesso tempo sobrio. Lo possiamo vestire coi tacchi, ma è efficace anche il look con gli ankle boot. Pensiamo, poi, che il nero è un colore che si abbina praticamente a tutto. Anche se potrebbe dare il meglio di sé alla sera, con degli splendidi gioielli in oro e dei punti luce qua e là. Ma se proprio volessimo rompere la monotonia, potremmo anche giocare con qualche colore vivace. Ecco come vestirsi al primo appuntamento risultando alla moda e sensuali fin dal primo istante.