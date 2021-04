Netflix ci tiene compagnia ormai da tanti anni, ma in quest’ultimo periodo storico ci è stato particolarmente vicina.

Tra una serie e un film, Netflix rappresenta la rivoluzione dell’epoca moderna. Guardare un film a nostro piacimento fra una vasta serie, direttamente e comodamente dal divano di casa è qualcosa che in passato nemmeno immaginavamo.

In questi ultimi mesi ci siamo interessati a tutto, ai film romantici come quello di cui abbiamo parlato in questo articolo a quelli d’azione. Dai telefilm incentrati su adolescenti alle prese con la maturità a quelli su famiglia e vari intrecci amorosi.

Insomma, questa piattaforma ci regala ogni giorno grandi emozioni senza dover fare alcuna fatica (neppure economica). Ma quali sono le novità che ci regalerà Netflix in questi giorni di Pasqua in zona rossa?

La nuova e travolgente serie di Netflix che lascerà tutti incollati allo schermo

La novità si chiama Che fine ha fatto Sara? una serie messicana molto travolgente e che sicuramente non ci farà annoiare. La trama racconta di un uomo imprigionato ingiustamente per 18 anni poiché accusato della morte della sorella Sara, crollata dal paracadute per colpa dell’imbracatura rotta. Durante la sua detenzione, l’uomo non fa altro che progettare la sua vendetta nei confronti di coloro che ritiene essere i veri colpevoli della tragedia. Le vicissitudini che si susseguono una dopo l’altra dimostrano che non si è trattato di una fatalità, ma sembra che l’imbracatura sia stata manomessa appositamente.

Puntate, durata e suspense

La serie si divide in 10 puntate da circa 40 minuti ciascuna, il che la rende scorrevole e mai pesante.

La storia mette in mostra tanti problemi della nostra società e tanti scheletri nell’armadio di alcuni ambienti considerati già di per sé “oscuri”. Potremmo dire addirittura che svela la perversione che si nasconde dietro ad alcune attività apparentemente lecite e considerate d’élite. Tra storie d’amore, tradimenti e amicizia, la nuova e travolgente serie di Netflix che lascerà tutti incollati allo schermo guadagna i primi posti in classifica.