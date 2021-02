Netflix ha dato a tutti la possibilità di guardare ciò che più piace, restando comodamente a casa. Seduti sul divano, sdraiati sul letto e pagando cifre irrisorie. La sua diffusione a livello mondiale ne fa una delle piattaforme di intrattenimento più amate ed utilizzate.

La facilità con cui è possibile avere accesso a diverse serie TV o film nazionali e internazionali, permette di accedere a contenuti di diverso genere. Film d’azione, d’amore, cartoni animati e quant’altro. Ecco però che in questi casi ci si confonde in mezzo al bene, come cita un vecchio detto. Pertanto, è il caso di fare un po’ di selezione. Tra i film di Netflix ve n’è uno che rientra certamente tra i migliori trasmessi negli ultimi anni.

Un film spettacolare che in pochi conoscono ma che tutti dovrebbero vedere

Il film in questione è Storia di un matrimonio che vede protagonisti due grandi attori come Scarlett Johansson e Adam Driver.

La trama racconta la fine del matrimonio tra i due protagonisti, legati da un amore passato tanto forte quanto struggente. La storia mette in mostra le due facce di uno stesso sentimento: odio e amore, odi et amo come citava il poeta latino Catullo. Un uomo e una donna che si sono fortemente amati, ma che ad un certo punto si rendono conto di non poter più stare insieme. La consapevolezza di dover mettere fine alla loro storia, ormai trascinata, li porta ad un continuo dissidio interiore che sfocia in discussioni a tratti brutali.

Quale messaggio trasmette

Questo film mostra tutte le sfaccettature dell’amore, pur soffermandosi principalmente sulla parte struggente. Evidenzia la sua capacità di coinvolgere e spingere l’uomo a fare cose che, razionalmente, non avrebbe mai immaginato di fare. Gioia e dolore, felicità e tristezza, razionalità e pura follia. Ecco perché Noi della Redazione riteniamo che questo sia un film spettacolare che in pochi conoscono ma che tutti dovrebbero vedere.